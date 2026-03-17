Torneo Apertura: Lanús aplastó 5 a 0 a Newell's y profundizó su crisis deportiva

El Granate vapuleó a la Lepra en La Fortaleza, se metió en zona de clasificación y mantuvo al club rosarino en zona de descenso en la tabla anual. Dylan Aquino marcó un triplete para el local.
Lanús aplastó 5 a 0 a Newell’s en La Fortaleza, se metió en puestos de clasificación de la Zona A del Torneo Apertura y hundió al club rosarino en la zona de descenso de la tabla anual. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue muy superior desde el inicio en una actuación brillante.
El Granate abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo con un penal convertido por Walter Bou, tras una mano de Regiardo dentro del área. Y el local amplió la diferencia con un doblete de Dylan Aquino para irse 3 a 0 arriba del marcador al entretiempo. Sí, liquidó la historia en 45 minutos...
Aquino, la gran figura de la noche perfecta de Lanús, anotó a los 36 minutos mediante una definición cruzada de zurda tras un pase largo de Guidara y selló su doblete a los 40' después de una asistencia de Ramiro Carrera, que le dio premio a una gran jugada colectiva que nació desde el fondo.
En el complemento, Lanús mantuvo la intensidad y volvió a golpear rápido: Aquino completó su triplete a los ocho minutos con un fuerte remate arriba desde la puerta del área, e inmediatamente tras el saque de medio, Newell's perdió la pelota en su campo, el Grana aceleró y Eduardo Salvio apareció por el medio para poner el 5-0 definitivo.
Con este resultado, el conjunto del Sur llegó a 15 puntos y se ubicó 4º dentro de la zona de clasificación a los playoffs, incluso teniendo un partido pendiente que podría dejarlo aún más arriba en la tabla y su próximo compromiso será de visitante ante Vélez, el sábado a las 15.30.
Por el contrario, la situación de Newell’s es alarmante: el equipo dirigido por Frank Kudelka sigue sin ganar en el campeonato, quedó último en la Zona A y también en la tabla anual, lo que lo mantiene en zona de descenso. Y está en los últimos puestos de la tabla de promedios.
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