Torneo Apertura: Lanús aplastó 5 a 0 a Newell's y profundizó su crisis deportiva

Con este resultado, el conjunto del Sur llegó a 15 puntos y se ubicó 4º dentro de la zona de clasificación a los playoffs, incluso teniendo un partido pendiente que podría dejarlo aún más arriba en la tabla y su próximo compromiso será de visitante ante Vélez, el sábado a las 15.30.

Por el contrario, la situación de Newell’s es alarmante: el equipo dirigido por Frank Kudelka sigue sin ganar en el campeonato, quedó último en la Zona A y también en la tabla anual, lo que lo mantiene en zona de descenso. Y está en los últimos puestos de la tabla de promedios.

El resumen de Lanús 5-0 Newell's