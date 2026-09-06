River ganó y subió en la tabla de su zona del Clausura y en la Anual

El Millonario logró su segundo triunfo al hilo en el torneo ante Independiente Rivadavia en el Monumental y se acomoda en las tablas en un momento clave del año.

River venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia en el Monumental, sumó su segundo triunfo al hilo en el campeonato y volvió a subir en las tablas del Clausura y la Anual. El nuevo ciclo comandado por Leonardo Ponzio tuvo un arranque inmejorable sumando seis de seis y con una clara mejora en ataque anotando seis goles en 180 minutos. Ahora, el club de Núñez se acomoda en la pelea por los puestos de playoffs y la zona de clasificación a copas para el 2027.