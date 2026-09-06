River ganó y subió en la tabla de su zona del Clausura y en la Anual

El Millonario logró su segundo triunfo al hilo en el torneo ante Independiente Rivadavia en el Monumental y se acomoda en las tablas en un momento clave del año.
River venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia en el Monumental, sumó su segundo triunfo al hilo en el campeonato y volvió a subir en las tablas del Clausura y la Anual. El nuevo ciclo comandado por Leonardo Ponzio tuvo un arranque inmejorable sumando seis de seis y con una clara mejora en ataque anotando seis goles en 180 minutos. Ahora, el club de Núñez se acomoda en la pelea por los puestos de playoffs y la zona de clasificación a copas para el 2027.
El Millonario quedó noveno con 10 puntos en la Zona B del campeonato, solamente afuera de los puestos de playoffs por diferencia de gol. De esta manera, un nuevo triunfo lo puede poner entre los primeros ocho, un objetivo mínimo para la grandeza de la institución.
Por otro lado, el club de Núñez accedió al séptimo puesto de la Anual alcanzando las 39 unidades, por lo que está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Además, está a cinco de Vélez, el último que está sacando boleto para la próxima Copa Libertadores.
Cabe recordar que quedan ocho compromisos en los que se definirán los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura y los clasificados a las competencias internacionales. River tiene el siguiente fixture: Atlético Tucumán (V), Huracán (L), Sarmiento (V), Estudiantes de Río Cuarto (L), Belgrano (V), Racing (L), Boca (V), Aldosivi (V).
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