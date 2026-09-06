Racing cayó con Atlético Tucumán, quedó último en su zona y lejos de las copas 2027

Racing tuvo una primera media hora para el olvido: Cambeses salvó atajando un penal al Loco Díaz, perdía 1 a 0 y el famoso "movete, deja de joder" bajada de todo el estadio. Lautaro Godoy anotó a los 24 minutos después de una serie de rebotes. El entrenador vio que su equipo estaba siendo superado, que el plan A no funcionó y metió mano a la media hora con el ingreso de Gastón Lodico por Matko Miljevic.