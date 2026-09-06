Racing cayó con Atlético Tucumán, quedó último en su zona y lejos de las copas 2027

El Decano derrotó 2 a 1 a La Academia en el Cilindro y profundizó su crisis deportiva que lo tiene sin conocer la victoria en el campeonato hace siete encuentros.
Racing no levanta cabeza: Atlético Tucumán lo derrotó por 2 a 1 en el Cilindro y profundizó su crisis deportiva, dejándolo último de la Zona B del Torneo Clausura y en la anual lejos de la clasificación a las copas 2027. El equipo de Vojvoda no conoce la victoria en el campeonato hace siete encuentros, cuando sumó de a tres en la primera jornada.
Racing tuvo una primera media hora para el olvido: Cambeses salvó atajando un penal al Loco Díaz, perdía 1 a 0 y el famoso "movete, deja de joder" bajada de todo el estadio. Lautaro Godoy anotó a los 24 minutos después de una serie de rebotes. El entrenador vio que su equipo estaba siendo superado, que el plan A no funcionó y metió mano a la media hora con el ingreso de Gastón Lodico por Matko Miljevic.
De todas maneras, La Academia siguió desarrollando un flojo fútbol, con pocas ideas para romper la muralla ideada por Julio César Falcioni. Recién a los 26' del complemento, Leonel Perez anotó el 1-1 parcial aprovechando un rebote en el área en una producción del local con más empuje que juego.
La Acadé encontró el 2-1 con un golazo de Toto Fernández llegando a los 40' de la segunda etapa, pero Echavarría anuló el derechazo por una mano previa de Maravilla Martínez. Y, para colmo, Ramiro Ruiz Rodríguez anotó el 2-1 definitivo para Atlético Tucumán en tiempo de descuento cuando parecía que sería 1 a 1 en el Cilindro. El equipo, que se fue silbado por su gente, sigue sin levantar...
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