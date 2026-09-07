La confianza de Mbappé en la competencia por el Balón de Oro: "Me siento el mejor del mundo"

El delantero francés respaldó su candidatura con una actuación histórica en la Copa del Mundo. Marcó 10 goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 22 en la historia del torneo, una cifra récord que lo vuelve a poner entre los principales aspirantes al premio.
A horas del estreno del Real Madrid frente a Inter de Milán por la Champions League, el atacante fue consultado sobre si se considera el mejor futbolista del planeta y no tuvo escrúpulos. “Yo siempre”, respondió, en una muestra de la confianza que tiene de cara a la próxima elección del Balón de Oro.
El vínculo con el gigante de España también influye en esa consideración. El francés explicó que jugar en una institución de ese peso hace que los futbolistas sean relacionados naturalmente con los grandes reconocimientos individuales. “Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Tengo la sensación que es un buen año para eso, pero ya veremos", analizó con tranquilidad.
Al hablar de su actuación en la Copa del Mundo, fue contundente: “Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte”. De todos modos, aclaró que todavía queda tiempo para conocer al ganador y evitó asegurar que el trofeo terminará en sus manos.
Sobre lo que él piensa, fue determinante. "¿Si me considero el mejor jugador del mundo? Yo, siempre.“Yo siempre, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, completó.
Los números respaldan buena parte de su argumento. A los 27 años, convirtió 10 veces durante el Mundial 2026 y llegó a 22 goles en el certamen, con lo que se transformó en el máximo goleador histórico de la competencia. El único punto negativo fue que su selección no logró quedarse con el título.
La carrera por el premio, además, tendrá otros factores en juego. El propio delantero recordó que la decisión final corresponde a los periodistas que participan de la votación y señaló que sentirse el mejor del mundo es una valoración personal, ya que cada persona puede tener una opinión diferente.
En el plano colectivo, la última campaña tampoco fue ideal para su postulación. El equipo español no conquistó los principales títulos, mientras que Barcelona se impuso en el fútbol local y el trofeo continental tampoco quedó en sus manos. A eso se suma el subcampeonato mundial de su selección.
Durante la charla también apareció una cuestión recurrente: sus obligaciones defensivas. El atacante defendió su aporte al equipo y comparó su desempeño con el de otros delanteros de elite. Aceptó que todos tienen aspectos por mejorar, pero reivindicó su capacidad para marcar goles como una de sus principales virtudes.
Ahora tendrá la posibilidad de trasladar esa candidatura a la cancha. El estreno ante Inter de Milán será uno de los primeros desafíos de una temporada en la que buscará sostener sus aspiraciones al Balón de Oro con más goles y actuaciones decisivas.
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