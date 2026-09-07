La confianza de Mbappé en la competencia por el Balón de Oro: "Me siento el mejor del mundo"

Mbappé es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Los números respaldan buena parte de su argumento. A los 27 años, convirtió 10 veces durante el Mundial 2026 y llegó a 22 goles en el certamen, con lo que se transformó en el máximo goleador histórico de la competencia. El único punto negativo fue que su selección no logró quedarse con el título.

La carrera por el premio, además, tendrá otros factores en juego. El propio delantero recordó que la decisión final corresponde a los periodistas que participan de la votación y señaló que sentirse el mejor del mundo es una valoración personal, ya que cada persona puede tener una opinión diferente.

En el plano colectivo, la última campaña tampoco fue ideal para su postulación. El equipo español no conquistó los principales títulos, mientras que Barcelona se impuso en el fútbol local y el trofeo continental tampoco quedó en sus manos. A eso se suma el subcampeonato mundial de su selección.

Durante la charla también apareció una cuestión recurrente: sus obligaciones defensivas. El atacante defendió su aporte al equipo y comparó su desempeño con el de otros delanteros de elite. Aceptó que todos tienen aspectos por mejorar, pero reivindicó su capacidad para marcar goles como una de sus principales virtudes.

Ahora tendrá la posibilidad de trasladar esa candidatura a la cancha. El estreno ante Inter de Milán será uno de los primeros desafíos de una temporada en la que buscará sostener sus aspiraciones al Balón de Oro con más goles y actuaciones decisivas.