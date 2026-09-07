Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura: Barracas recibe a Argentinos y Unión se mide con Instituto

El Guapo busca recuperarse ante el líder de la Zona B, mientras el Tatengue recibe a una Gloria que llega en plena pelea por los primeros puestos de la Zona A.
La octava fecha del Torneo Clausura llega a su fin este lunes con dos partidos. Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors desde las 19:00, mientras que Unión será local de Instituto a partir de las 21:15. El Bicho es el único líder de la Zona B, y lo seguirá siendo aunque pierda, mientras que la Gloria, con apenas un empate, también quedaría como el único puntero de la Zona A.
Barracas Central recibirá este lunes a Argentinos Juniors en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, desde las 19:00, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con Héctor Paletta en el VAR. Se podrá ver por ESPN y ESPN Premium.
Cómo llega Barracas Central
El Guapo atraviesa un momento complicado. Después de comenzar el campeonato con tres victorias, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y empató 0-0 con Tigre en su presentación más reciente. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 3-1 frente a Estudiantes. Barracas suma 10 puntos en el Clausura y necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
Cómo llega Argentinos Juniors
El Bicho llega en una situación completamente diferente. Con 16 puntos, ganó cinco de sus siete partidos y es el líder de la Zona B. En su última presentación derrotó 2-1 a Aldosivi y buscará sumar nuevamente para escaparse en lo más alto. Además, Argentinos comparte el liderazgo de la Tabla Anual con Independiente Rivadavia, con 45 puntos.
Posible 11 de Barracas Central
Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Posible 11 de Argentinos Juniors
Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Unión e Instituto se enfrentarán desde las 21:15 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. El encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina, con Juan Pablo Loustau a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports Premium.
Cómo llega Unión
El Tatengue llega con el ánimo renovado luego de golear 4-1 a Sarmiento en su última presentación. Con 10 puntos, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón se encuentra en la zona media de la tabla y buscará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.
Cómo llega Instituto
La Gloria atraviesa un gran presente. Viene de vencer 1-0 a San Lorenzo y acumula 16 puntos, registro que le permite ubicarse entre los primeros puestos de la Zona A. El equipo dirigido por Diego Flores buscará extender su buen momento fuera de casa y sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por la clasificación.
Posible 11 de Unión
Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Posible 11 de Instituto
Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
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