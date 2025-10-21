Champions League: goleadas de Barcelona, Arsenal, PSG, Inter y más

El campeón París Saint Germain aplastó por 7 a 2 de visitante a Bayern Leverkusen, que tuvo de arranque a Equi Fernández y Claudio Echeverri y tiene puntaje perfecto (9 de 9). Barcelona aplastó por 6 a 1 a Olympiakos de local y se prende en la lucha por el liderazgo con seis unidades.

El Arsenal vapuleó 4 a 0 al Atlético Madrid del Cholo Simeone, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone desde el inicio y Thiago Almada entrando como victimas del encuentro. Con esta caída, Atleti sigue con 3 puntos y buscará levantar ante el Inter de Lautaro Martínez.

Hablando del Inter de Lautaro, el equipo del Toro goleó 4 a 0 de visitante al Unión Saint Gilloise de Bélgica con un tanto del delantero argentino y también tienen puntaje perfecto, como el PSG y el Arsenal antes mencionado. Newcastle se impuso 3 a 0 ante Benfica en su casa. Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea completaron los 90 minutos en el club portugués.

Por otro lado, PSV superó por 6 a 2 de local a Napoli y completaron la jornada los triunfos de Borussia Dortmund (4 a 2 al Copenhague) y Manchester City (2 a 0 a Villareal) y el empate sin goles entre Kairat Almaty y Pafos FC, que fue el único partido de este martes de Champions League sin emociones.

La tercera fecha proseguirá este miércoles con los restantes nueve encuentros entre los que resalta el choque de campeones entre Real Madrid-Juventus (16hs). También jugarán a las 13.45 , Athletic Bilbao-Qaraba y Galatasaray-Bodø/Glimt y a partir de las 16, Mónaco-Tottenham Hotspur, Atalanta-Slavia Praga, Chelsea-Ajax, Eintracht Frankfurt-Liverpool, Bayern Munich-Brujas y Sporting de Lisboa-Olympique de Marsella.