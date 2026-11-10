El jugador de Boca Carlos Palacios tuvo que declarar como imputado en Chile por una causa de narcotráfico

La investigación apunta a un vehículo de su propiedad que habría sido utilizado para trasladar cocaína. El defensor del futbolista explicó cómo llegó a manos de su suegro y negó que conociera su presunto uso ilegal.
El regreso de Carlos Palacios a Chile estuvo marcado por una situación judicial que involucra a su entorno familiar. El futbolista de Boca debió presentarse ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas que tiene a su suegro en prisión preventiva.
El mediocampista de 26 años permaneció cerca de dos horas en las dependencias policiales durante este lunes. Según informó el medio chileno En Cancha, llegó encapuchado y se mostró molesto por la presencia de periodistas. "Sácame el micrófono de la cara", expresó ante los cronistas. Luego, cuando le preguntaron por el motivo de su citación, respondió de manera burlona: "Porque vine a ver el partido de ayer", en referencia al encuentro entre Ñublense y Colo-Colo.
El expediente está vinculado con una camioneta Mercedes-Benz registrada a nombre del jugador, que habría sido utilizada para trasladar pasta base de cocaína. La investigación también contempla el decomiso de más de 1.400 kilos de sustancias ilícitas.
Tras la declaración, el abogado Felipe Moraga aclaró el alcance de la situación judicial y remarcó que su defendido no fue formalizado ni tiene medidas cautelares. Según explicó, la Fiscalía buscaba obtener información sobre el rodado, revisar los documentos que acreditan su compra y analizar una posible devolución.
El defensor también detalló que la adquisición del vehículo fue legal: Palacios lo compró mediante un crédito y entregó otro automóvil como parte de pago. Cuando se instaló en Argentina durante 2025, dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago.
En ese sentido, Moraga aseguró que el futbolista desconocía que su suegro habría utilizado el vehículo para actividades vinculadas con el narcotráfico. "Sin su venia -y eso ha quedado muy claro-, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido", sostuvo.
La citación judicial también modificó los planes del jugador, que había viajado a Chile para visitar a sus hijos y asistir al partido de Colo-Colo en Chillán. Su presencia en la transmisión televisiva habría acelerado el llamado de la Fiscalía y lo obligó a cambiar el vuelo previsto para regresar a Buenos Aires.
Por último, el abogado reconoció que el episodio tuvo consecuencias en el plano profesional, incluso después de la reciente consagración de Boca. "Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación", concluyó.
comentar