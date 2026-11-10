El jugador de Boca Carlos Palacios tuvo que declarar como imputado en Chile por una causa de narcotráfico

El defensor también detalló que la adquisición del vehículo fue legal: Palacios lo compró mediante un crédito y entregó otro automóvil como parte de pago. Cuando se instaló en Argentina durante 2025, dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago.

En ese sentido, Moraga aseguró que el futbolista desconocía que su suegro habría utilizado el vehículo para actividades vinculadas con el narcotráfico. "Sin su venia -y eso ha quedado muy claro-, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido", sostuvo.

Carlos Palacios viene de celebrar el título de Liga obtenido con Boca, el sábado pasado.

La citación judicial también modificó los planes del jugador, que había viajado a Chile para visitar a sus hijos y asistir al partido de Colo-Colo en Chillán. Su presencia en la transmisión televisiva habría acelerado el llamado de la Fiscalía y lo obligó a cambiar el vuelo previsto para regresar a Buenos Aires.

Por último, el abogado reconoció que el episodio tuvo consecuencias en el plano profesional, incluso después de la reciente consagración de Boca. "Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación", concluyó.