Boca va por cinco títulos: el calendario de partidos que le queda hasta fin de año

Tras consagrarse en la Tabla Anual, el Xeneize afrontará definiciones en la Copa Argentina, la Sudamericana y el Torneo Clausura. Si gana este último, también podrá disputar el Trofeo de Campeones.
Después de consagrarse en la Tabla Anual 2026, Boca Juniors afronta la recta final de la temporada con la posibilidad de sumar nuevos trofeos. El equipo de La Ribera tiene por delante compromisos decisivos en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, con la chance de cerrar el año con cinco títulos.
La consagración llegó tras la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia en el último minuto. De esa manera, el Xeneize cortó una sequía de 1.347 días sin títulos y ahora buscará aprovechar el impulso para seguir festejando.
El primer desafío será la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el sábado 14 de noviembre a las 19. Boca buscará un lugar en la definición, donde ya espera Platense. La final está prevista para el 4 de diciembre.
Una semana después, el conjunto dirigido por su entrenador tendrá otra cita importante: la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Si consigue la victoria, sumará un nuevo título internacional.
La actividad continuará con los octavos de final del Torneo Clausura, previstos para la semana del 25 de noviembre. Boca recibirá a Independiente Rivadavia y necesitará avanzar para mantenerse en la pelea por el campeonato.
En caso de superar esa instancia, podría disputar los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre y las semifinales el fin de semana del 6 de diciembre. La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.
Además, si logra quedarse con el Clausura, tendrá una última oportunidad de sumar otro trofeo: el Trofeo de Campeones, previsto para el sábado 19 de diciembre.
Sábado 14 de noviembre, 19: Boca vs. Banfield – Semifinal de la Copa Argentina.
Sábado 21 de noviembre, 19.30: Boca vs. Atlético Mineiro – Final de la Copa Sudamericana.
Semana del 25 de noviembre: Octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia.
Fin de semana del 29 de noviembre: Cuartos de final del Torneo Clausura, si clasifica.
Viernes 4 de diciembre: Final de la Copa Argentina ante Platense, si clasifica.
Fin de semana del 6 de diciembre: Semifinal del Torneo Clausura, si clasifica.
Sábado 12 de diciembre: Final del Torneo Clausura, si clasifica.
Sábado 19 de diciembre: Trofeo de Campeones, si gana el Clausura.
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