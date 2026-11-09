Boca va por cinco títulos: el calendario de partidos que le queda hasta fin de año

S

El camino hacia la definición del Torneo Clausura

La actividad continuará con los octavos de final del Torneo Clausura, previstos para la semana del 25 de noviembre. Boca recibirá a Independiente Rivadavia y necesitará avanzar para mantenerse en la pelea por el campeonato.

En caso de superar esa instancia, podría disputar los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre y las semifinales el fin de semana del 6 de diciembre. La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Además, si logra quedarse con el Clausura, tendrá una última oportunidad de sumar otro trofeo: el Trofeo de Campeones, previsto para el sábado 19 de diciembre.

La posible agenda de Boca hasta fin de año