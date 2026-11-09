El Xeneize podría contar nuevamente con el atacante paraguayo después de meses justo antes del compromiso decisivo contra Banfield por el certamen federal.
Boca podría recuperar a Adam Bareiro para las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield. El Xeneize está cerca de contar nuevamente con el atacante paraguayo después de seis meses justo antes del compromiso decisivo contra el Taladro por el certamen federal. Una alternativa más para Arruabarrena en un ataque que ya tiene al siempre cumplidor Miguel Merentiel y a Enner Valencia que viene de ser decisivo en la coronación de la tabla anual.
Bareiro fue operado el 1° de septiembre de una hernia de disco lumbar y su regreso se proyectaba para 2027. Sin embargo, su evolución le permitió adelantar los tiempos y volver a realizar trabajos con el grupo. Ahora deberá responder a las exigencias de la semana y en caso de hacerlo bien el Vasco podría convocarlo contra Banfield.
El último partido de Bareiro en Boca fue el 9 de mayo, en la derrota ante Huracán que eliminó a Boca del Apertura donde sufrió lesiones en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Además, cuando se acercaba a completar aquella recuperación, apareció un problema lumbar. Intentó superar las molestias con bloqueos y otros tratamientos, pero finalmente tuvo que pasar por el quirófano.
Bareiro lleva 14 partidos con seis goles y una asistencia en Boca. Debutó el 24 de febrero de este año en el triunfo 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina en el que marcó los dos goles del Xeneize. Ahora, el Vasco podía contar con él en la recta final del año, donde podrá ganar varios títulos.
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