Boca podría recuperar a Adam Bareiro para las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield. El Xeneize está cerca de contar nuevamente con el atacante paraguayo después de seis meses justo antes del compromiso decisivo contra el Taladro por el certamen federal. Una alternativa más para Arruabarrena en un ataque que ya tiene al siempre cumplidor Miguel Merentiel y a Enner Valencia que viene de ser decisivo en la coronación de la tabla anual.