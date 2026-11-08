La emotiva carta de Camila Galante a Paredes tras ganar el título anual con Boca

Además, uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a sus hijos, quienes presenciaron la consagración en el estadio. "El orgullo que siento es inexplicable mi amor. Ojalá pudiera describir el sentimiento de ver la emoción de nuestros hijos en sus ojitos llenos de lágrimas de alegría viendo a papá campeón", manifestó.

La publicación terminó con una felicitación para el capitán: "FELICIDADES, CAMPEÓN, seguí disfrutando. Gracias por esta alegría. Sos mi vida". La respuesta del mediocampista no tardó en llegar y también tuvo una dedicatoria especial: "GRACIAS INFINITAS AMOR DE MI VIDA. LOS AMO CON EL ALMA".