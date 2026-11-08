La emotiva carta de Camila Galante a Paredes tras ganar el título anual con Boca

La esposa del capitán del Xeneize le dedicó un mensaje en el que destacó su esfuerzo, su regreso al club y la emoción de sus hijos con imágenes familiares de la coronación.
Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, le dedicó una emotiva carta al capitán de Boca al cumplir su sueño de ser campeón en su vuelta al club al convertirse en Campeón de Liga 2026. El posteo de Instagram estuvo acompañado de una serie de fotografías de la familia en la celebración del título en La Bombonera.
"Y acá estás de nuevo vos, cumpliendo con tu palabra, levantando una copa en tu club, en tu casa, rodeado del amor de la gente, de toda tu familia, de tus amigos, como siempre lo soñaste, como siempre lo soñamos cuando hablábamos de tu vuelta", escribió Galante.
"Siempre con firmeza mirando hacia adelante con la cabeza puesta en lograr cumplir tus objetivos, sin importar las críticas, las pavadas que hablaron de vos, como jugador, como persona, nada te importó, ni te importa, nada pudo derribarte", agregó en el mensaje.
Además, uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a sus hijos, quienes presenciaron la consagración en el estadio. "El orgullo que siento es inexplicable mi amor. Ojalá pudiera describir el sentimiento de ver la emoción de nuestros hijos en sus ojitos llenos de lágrimas de alegría viendo a papá campeón", manifestó.
La publicación terminó con una felicitación para el capitán: "FELICIDADES, CAMPEÓN, seguí disfrutando. Gracias por esta alegría. Sos mi vida". La respuesta del mediocampista no tardó en llegar y también tuvo una dedicatoria especial: "GRACIAS INFINITAS AMOR DE MI VIDA. LOS AMO CON EL ALMA".
comentar