El mapa de la nueva era Scaloni: nuevos protagonistas, CT, marcas a romper y más

Nico Paz se perfila como la nueva figura en el ataque argentino.

El camino hacia el Mundial de 2030 tendrá distintas estaciones para el seleccionado, con la ventana de amistosos de marzo como el futuro inmediato tras esta doble fecha que incluye los duelos ante Uruguay y Costa Rica. Más adelante, aunque todavía sin confirmación oficial del calendario por parte de la FIFA, las Eliminatorias comenzarían en septiembre de 2027, en las que Argentina participará igualmente pese a tener asegurada su clasificación por ser uno de los países organizadores de la Copa del Mundo. En julio de 2028 llegaría la Copa América, que podría disputarse nuevamente en Estados Unidos, antes del gran objetivo de 2030.

También habrá modificaciones en el cuerpo técnico, ya que Walter Samuel dejará de acompañar al grupo para comenzar su propio camino como entrenador, mientras que continuarán Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Matías Manna, Luis Martín y Juan Tamone. El seleccionador confirmó que, al menos por ahora, no incorporará a otro integrante para ocupar el lugar que deja el ex defensor. "En principio Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", expresó. Y sobre la posibilidad de sumar a alguien, aclaró: "Creemos que podemos seguir así".

La continuidad de Scaloni también le permitirá ampliar sus registros al frente de la Selección. Desde su debut, el 8 de septiembre de 2018, con una victoria 3-0 ante Guatemala, dirigió 107 partidos, con 83 triunfos, 14 empates y 10 derrotas. Actualmente ocupa el segundo lugar entre los entrenadores con más encuentros en el seleccionado, detrás de Guillermo Stábile, quien estuvo al frente del equipo en 124 oportunidades entre 1940 y 1960. Consultado sobre la posibilidad de dirigir tres Mundiales, el técnico relativizó el dato: "Son estadísticas y están para romperse", aunque destacó la importancia de tener paciencia con los futbolistas que empiezan a consolidarse.

La decisión de continuar llegó después de un período de reflexión que se extendió durante varios meses tras la derrota en la final del Mundial ante España, en la que el propio Scaloni puso en duda su futuro al declarar: "No sé si voy a seguir después de diciembre". El entrenador explicó que la respuesta del plantel fue determinante: "Después de la anterior fecha vi que la sensación de competir en los chicos sigue estando, se entrenan como el primer día y eso ayudó a tomar la decisión de seguir". También remarcó que, aunque habrá cambios, la idea futbolística será similar.

La nueva etapa también abrirá oportunidades para futbolistas que todavía no tuvieron minutos con el seleccionado mayor. En la convocatoria actual, Mariano Troilo ya había sido citado, pero aún no debutó, mientras que Aaron Anselmino, surgido de Boca y actualmente en Chelsea, tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos. Scaloni valoró la adaptación de los más jóvenes y el acompañamiento de los referentes: "Los chicos nuevos se adaptan bien porque los más grandes son chicos que estuvieron en esas posiciones, así que la convivencia es muy buena". Y dejó en claro qué espera de ellos: "Yo les pido que hagan lo que hacen en sus clubes, no les pido nada raro porque están convocados para eso".