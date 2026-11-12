Scaloni confirmó que la 10 de la Selección seguirá vacante "hasta que sea obligatorio"

"La 10 no se la vamos a dar a nadie para este partido. No lo vamos a hacer hasta que sea obligatorio dar la 10. No es algo que considere importante", explicó el técnico. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que alguno de los convocados utilice el número que Messi llevó durante gran parte de su carrera con la Albiceleste. Scaloni también aclaró que, cuando llegue el momento de asignarlo, espera que sea para un jugador capaz de representar lo que significa esa camiseta.