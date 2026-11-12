Scaloni confirmó que la 10 de la Selección seguirá vacante "hasta que sea obligatorio"

El entrenador informó que nadie utilizará el dorsal que dejó Messi en los próximos partidos y explicó que esperará hasta que el reglamento lo obligue a asignarlo o encuentre al sucesor indicado.
Lionel Scaloni confirmó que la camiseta número 10 de la Selección Argentina seguirá sin dueño tras la salida de Lionel Messi. Durante la conferencia de prensa que brindó este jueves en el predio de Ezeiza, el entrenador explicó que no tiene previsto asignarle el histórico dorsal a otro futbolista en el corto plazo y que esperará hasta que el reglamento lo obligue a hacerlo. La decisión se conoce el mismo día en que oficializó su continuidad al frente del equipo hasta 2030.
"La 10 no se la vamos a dar a nadie para este partido. No lo vamos a hacer hasta que sea obligatorio dar la 10. No es algo que considere importante", explicó el técnico. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que alguno de los convocados utilice el número que Messi llevó durante gran parte de su carrera con la Albiceleste. Scaloni también aclaró que, cuando llegue el momento de asignarlo, espera que sea para un jugador capaz de representar lo que significa esa camiseta.
"Hay partidos para analizar y cuando decidamos entregarla espero que sea a un jugador que la pueda representar bien", agregó el DT. Por lo pronto, el dorsal permanecerá vacante durante los últimos compromisos de la Selección en 2026: este viernes, Argentina enfrentará a Uruguay desde las 20, mientras que el martes 17, a la misma hora, jugará ante Costa Rica. En ambos encuentros, ninguno de los futbolistas del plantel llevará el número que identificó al rosarino.
Entre los nombres que aparecen como posibles herederos futbolísticos de Messi se encuentra Nicolás Paz, quien por sus características y su función dentro del equipo asoma como una alternativa para ocupar un lugar central en el nuevo ciclo. Sin embargo, la decisión de Scaloni deja en claro que no habrá una sucesión inmediata ni una designación apresurada. El entrenador pretende evaluar las opciones antes de entregar un dorsal que durante dos décadas estuvo asociado a la figura del ahora jugador de Inter Miami.
El propio Paz expresó en una entrevista con el canal oficial de la Champions League la admiración que siente por Messi y lo que busca aprender de él: "Al final, cuando estás con un jugador como Messi, intentás aprender de todo lo que ves. Trato de fijarme en cada detalle, en todo lo que lo define como, para mí, el mejor jugador de la historia. En los momentos importantes siempre ha aparecido. Disfruté mucho viéndolo jugar desde el banco".
comentar