Racing explicó su relación comercial con Sur Finanzas en medio de la investigación judicial

En el comunicado, la comisión directiva, presidida por Diego Milito, aseguró que el acuerdo con Sur Finanzas fue firmado en 2023 y que se trató únicamente de un contrato de publicidad y sponsoreo, sin operaciones financieras ni vínculos societarios, aunque se desligaron de cualquier relación con la dirigencia anterior, que fue la que firmó con la empresa. También confirmaron que Sur Finanzas mantiene una deuda con Racing que la actual gestión intenta regularizar desde su llegada, y que el contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025.

comunicado racing Comunicado de Racing Club.

La causa avanza bajo la conducción del juez federal Luis Armella, quien ordenó 35 allanamientos en simultáneo en la AFA, el predio de Ezeiza, la Liga Profesional y 17 clubes. Los operativos buscaron documentación contable y dispositivos electrónicos para determinar si existieron préstamos encubiertos o maniobras de lavado de dinero entre las instituciones y Sur Finanzas. La investigación tiene como principal sospechoso a Ariel Vallejos, dueño de la financiera y señalado por movimientos irregulares.

Otro club que también emitió un comunicado para aclarar su lazo de sponsoreo fue Excursionistas, que de igual manera remarcó que no mantienen relación financiera alguna.