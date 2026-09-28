El mensaje de Jorge Baliño sobre las acusaciones: "Si tienen pruebas, vayan a la Justicia"

"Ahí le dije: 'Mirá, Darío, lo que vos me relatás no pasa, te invito a un On-Field Review para que la vuelvas a evaluar'. Cuando la ve, claramente observa el contacto. Entiendo que se hable de ‘un contacto mínimo’, pero con un jugador lanzado a máxima velocidad, ese mínimo toque provoca su caída. Termina configurando lo que el reglamento define como imprudencia, algo que está reglamentado y se debe sancionar", agregó.

Más tarde, sobre la mano no sancionada que hubiera sido penal para Estudiantes, retrucó: "La mano está en una posición natural o normal para la acción que realiza el jugador al saltar a cabecear. Cuando la evaluamos desde los distintos ángulos, observamos la cercanía entre el cabezazo del delantero y el defensor, lo que quita posibilidad de reacción e intención de jugar el balón con la mano".

"No amplía volumen porque la mano no está abierta en cruz, sino orientada hacia adelante en un movimiento natural del propio salto. El jugador no intentó bloquear ese cabezazo con sus manos. Consideramos que la evaluación realizada por Darío (Herrera) en el campo era la correcta y por eso decidimos no llamarlo al VAR", concluyó.