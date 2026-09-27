Estudiantes-Rosario Central, un partido afuera de la cancha: las tres jugadas que desataron la polémica

Un penal, una segunda amarilla que no llegó y el reclamo por una supuesta infracción de mano encendieron los ánimos y desembocaron en incidentes dentro del estadio en Santiago del Estero.
El desenlace de la Supercopa Internacional estuvo marcado por los reclamos. Rosario Central se impuso 3-1 ante Estudiantes en Santiago del Estero y levantó el trofeo, aunque el resultado quedó rodeado por tres acciones que provocaron fuertes protestas del equipo platense y terminaron en un cierre cargado de tensión.
La primera discusión apareció antes del entretiempo, cuando el partido iba 1 a 1. A los 52 minutos, con 12 de adición, Copetti cayó sobre la línea del área después de una disputa con Leandro González Pirez y pidió infracción. En un comienzo, Herrera interpretó que el delantero se había dejado caer, pero el VAR lo convocó para revisar la acción.
Tras observar la jugada, el árbitro modificó su decisión y sancionó penal. La determinación generó el malestar del banco y los futbolistas del León. Alexander Medina, DT del Pincha, también expresó su disconformidad desde la zona técnica. Finalmente, Ángel Di María ejecutó el remate y puso el 2-1 para el conjunto rosarino.
La escena también tuvo como protagonista a Juan Sebastián Verón. Las cámaras televisivas captaron al presidente del club platense en una de las tribunas mientras, con una sonrisa y aplausos, reaccionaba de manera irónica a la decisión tomada por el juez.
En el complemento surgió el segundo foco de conflicto. Elías Verón cometió una falta sobre Adolfo Gaich que generó pedidos de amonestación entre los integrantes del Pincha. El defensor ya tenía una tarjeta amarilla, por lo que una nueva sanción hubiera significado su expulsión. Herrera, sin embargo, no mostró otra tarjeta.
Jorge Almirón actuó rápidamente ante el riesgo. Aunque había ingresado durante el entretiempo, el DT decidió retirar al defensor poco después de la acción para evitar que recibiera una nueva amonestación y dejara a su equipo con un hombre menos.
La última protesta llegó sobre el cierre. Tras un cabezazo de Gaich dentro del área, la pelota pareció pegar entre el pecho y el brazo de Ignacio Ovando. Los futbolistas reclamaron una posible mano, pero la acción no derivó en una revisión del VAR por parte de Herrera y el juego continuó.
El 3-1 terminó de desatar la tensión acumulada. El arquero Fernando Muslera fue al área rival en busca del empate durante un córner, pero Central recuperó la pelota y salió rápido de contra. Julián Fernández aprovechó la situación y definió desde lejos para sentenciar el partido.
El festejo derivó en una batalla campal. Hubo corridas, empujones y golpes con suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes involucrados. La terna arbitral quedó al margen mientras intentaba que la situación recuperara la calma, sin que llegara el pitazo final.
La tensión continuó rumbo a los vestuarios. Verón ingresó al campo y enfrentó a Herrera: “Toda tuya”, le dijo al árbitro. Luego, en el túnel del estadio Madre de Ciudades, se produjeron nuevos cruces entre integrantes de ambos planteles. Los propios jugadores a la hora de la entrega de medallas, aplaudieron irónicamente a la terna arbitral.
El cierre de la jornada también dejó otra escena particular. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, no participó de la entrega de medallas correspondiente a Estudiantes, aunque sí apareció durante el reconocimiento a los árbitros y al campeón Rosario Central.