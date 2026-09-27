Estudiantes-Rosario Central, un partido afuera de la cancha: las tres jugadas que desataron la polémica

En el complemento surgió el segundo foco de conflicto. Elías Verón cometió una falta sobre Adolfo Gaich que generó pedidos de amonestación entre los integrantes del Pincha. El defensor ya tenía una tarjeta amarilla, por lo que una nueva sanción hubiera significado su expulsión. Herrera, sin embargo, no mostró otra tarjeta.

Jorge Almirón actuó rápidamente ante el riesgo. Aunque había ingresado durante el entretiempo, el DT decidió retirar al defensor poco después de la acción para evitar que recibiera una nueva amonestación y dejara a su equipo con un hombre menos.

¿Qué pasó acá? Todo Estudiantes pidió penal por una mano dentro del área del Canalla sobre el final.



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La última protesta llegó sobre el cierre. Tras un cabezazo de Gaich dentro del área, la pelota pareció pegar entre el pecho y el brazo de Ignacio Ovando. Los futbolistas reclamaron una posible mano, pero la acción no derivó en una revisión del VAR por parte de Herrera y el juego continuó.

El 3-1 terminó de desatar la tensión acumulada. El arquero Fernando Muslera fue al área rival en busca del empate durante un córner, pero Central recuperó la pelota y salió rápido de contra. Julián Fernández aprovechó la situación y definió desde lejos para sentenciar el partido.

El festejo derivó en una batalla campal. Hubo corridas, empujones y golpes con suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes involucrados. La terna arbitral quedó al margen mientras intentaba que la situación recuperara la calma, sin que llegara el pitazo final.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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La tensión continuó rumbo a los vestuarios. Verón ingresó al campo y enfrentó a Herrera: “Toda tuya”, le dijo al árbitro. Luego, en el túnel del estadio Madre de Ciudades, se produjeron nuevos cruces entre integrantes de ambos planteles. Los propios jugadores a la hora de la entrega de medallas, aplaudieron irónicamente a la terna arbitral.

El aplauso irónico de los jugadores de Estudiantes a la terna arbitral.

El cierre de la jornada también dejó otra escena particular. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, no participó de la entrega de medallas correspondiente a Estudiantes, aunque sí apareció durante el reconocimiento a los árbitros y al campeón Rosario Central.