El plantel de Central le cantó a Estudiantes en su regreso a Rosario

El plantel del Canalla volvió a acordarse del Pincha en la llegada al Aeropuerto de su ciudad luego de la coronación con polémica y clima caliente en la Supercopa Internacional.
El plantel de Rosario Central llegó al Aeropuerto de su ciudad con cantitos hacía Estudiantes, después de ganarle 3 a 1 en la disputa de la Supercopa Internacional, que estuvo llena de polémicas y un clima caliente desde principio a fin. Ahora, el Canalla sigue acrecentando el fuego entre las dos instituciones.
"Son los Pincharratas, son los p... de La Plata", gritaron los futbolistas del Canalla y los fanáticos en el Aeropuerto de Rosario luego de la obtención del título número 14 de la institución, para seguir consolidándose como el club más ganador del Interior.
El equipo comandado por Jorge Almirón se impuso por 3 a 1 con un doblete de Ángel Di María y un tanto de Julián Fernández sobre el final. El arbitraje de Darío Herrera quedó en el centro de la escena por un penal polémico que le dio al Canalla y una expulsión clarísima por doble amarilla que debió ejecutar en el club rosarino. Además, hay un posible penal para el Pincha por el que no fue llamado por el VAR.
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