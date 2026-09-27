El plantel de Central le cantó a Estudiantes en su regreso a Rosario

El equipo comandado por Jorge Almirón se impuso por 3 a 1 con un doblete de Ángel Di María y un tanto de Julián Fernández sobre el final. El arbitraje de Darío Herrera quedó en el centro de la escena por un penal polémico que le dio al Canalla y una expulsión clarísima por doble amarilla que debió ejecutar en el club rosarino. Además, hay un posible penal para el Pincha por el que no fue llamado por el VAR.