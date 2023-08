"Va a tener la posibilidad de jugar contra Nacional, su futuro club, si Dios quiere”, confesó "el Loco" sobre el presente y hasta el futuro del Matador. "Ojalá pase eso, uno como hincha de Nacional lo quiere. Ojalá que después de esta experiencia en Boca, cuando vuelva a Uruguay, más a allá de su cariño por Danubio, estaría lindo que pueda ir a Nacional, va a tener una experiencia hermosa”, expresó en el canal Gol Perú.

No obstante, no solo compartieron Selección en el Mundial 2010 y en la consagración de la Copa América 2011, si no que también son amigos. Y ante eso, el Loco reconoció que lo llamó luego de que se confirmara su arribo al Xeneize. "Hablé con él para felicitarlo y decirle que disfrute porque la atmósfera que se vive en Argentina y a nivel la Copa Libertadores es impresionante", confesó el ex-delantero de los mil y un clubes.

La coincidencia del debut de Cavani con el de Manteca Martínez

Edinson Cavani tuvo siempre una simpatía por Boca por el paso del Manteca Martínez, uno de sus referentes, por el Xeneize. "Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo el Manteca Martínez", confesó en 2019 cuando ya soñaba con jugar en el club de La Boca. Y ahora lo cumplirá y ¡debutará el mismo día que lo hizo su ídolo! Sí, el Manteca tuvo su estreno en Boca el 9 de agosto de 1992 y el Matador lo tendrá el 9 de agosto de 2023, precisamente 31 años después.