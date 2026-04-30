Cristiano Ronaldo: "El final de mi carrera se acerca, disfrutemos cada partido"

Tras llegar a los 970 goles como futbolista con un nuevo tanto para Al-Nassr, el astro portugués de 41 años hizo una profunda reflexión sobre el retiro cada vez más próximo.
Tras un nuevo gol en la victoria 2 a 0 de Al-Nassr frente a Al-Ahli, Cristiano Ronaldo quedó a 30 goles de llegar a los 1000 gritos y reflexionó: "El final de mi carrera se acerca... disfrutemos de cada partido". El astro, consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia, tiene 41 años y el retiro está cada vez más próximo.
El goleador de 41 años continúa dando pasos hacía nuevos logros históricos. Tras sumar otro tanto a su cuenta personal, que proyecta llevar al menos hasta los 1000, expresó: "Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles”.
Más allá de los números individuales, su objetivo está puesto en lo colectivo. El luso dejó en claro que su prioridad es levantar títulos y remarcó: "Se trata de ganar. Y tenemos muchas ganas de ganar la liga". El conjunto saudí lidera la Saudi Pro League, con una ventaja de ocho puntos sobre Al-Hilal, aunque con un partido más disputado.
En diálogo con CanalGOATBR, también dejó una reflexión sobre su motivación. “Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y por la que vendrá. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, sostuvo.
Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca. Este miércoles, en el triunfo 2 a 0 de su equipo, anotó con un cabezazo letal para abrir el marcador en un trámite parejo tras un centro preciso de Joao Félix. De esta manera, el objetivo de los 1000 goles está cada vez más cerca de ser alcanzado por el portugués.
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