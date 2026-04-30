Cristiano Ronaldo: "El final de mi carrera se acerca, disfrutemos cada partido"

Tras llegar a los 970 goles como futbolista con un nuevo tanto para Al-Nassr, el astro portugués de 41 años hizo una profunda reflexión sobre el retiro cada vez más próximo.

Tras un nuevo gol en la victoria 2 a 0 de Al-Nassr frente a Al-Ahli, Cristiano Ronaldo quedó a 30 goles de llegar a los 1000 gritos y reflexionó: "El final de mi carrera se acerca... disfrutemos de cada partido". El astro, consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia, tiene 41 años y el retiro está cada vez más próximo.