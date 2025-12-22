¿Una figura menos para Independiente? Hicieron una oferta formal por Loyola

El fichaje, que convertiría al chileno en compañero de Neymar, rondaría los más de cinco millones de dólares, por la cláusula de salida que ata a Loyola con el Rojo.

La propuesta rondaría ese dinero por el 80% del pase del futbolista trasandino de 25 años que fue clave en el buen primer semestre del Rojo, pero que después, al igual que todo el equipo, fue bajando el nivel.

El conjunto de Avellaneda compró el 50% de los derechos económicos del jugador a mediados de 2024 en U$S2.000.000, por lo que una posible venta al Peixe podría significar una considerable suma en las arcas del club.

Por otro lado, Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, considera a Loyola una pieza clave dentro de su proyecto para la próxima temporada. De todos modos, el DT es consciente de la delicada situación económica que atraviesa el club y no se opondría a una eventual transferencia.

Gustavo Quinteros

En paralelo, Santos logró evitar el descenso a la Serie B de Brasil en las últimas jornadas del torneo y tendrá participación en la Copa Sudamericana certamen que Independiente no disputará, un escenario que le ofrecería al futbolista chileno una mayor exposición en el plano internacional.

Riquelme hace tiempo mostró su interés en el volante de Independiente, y en los recientes mercados de pases siempre fue un rumor. Sin embargo, su elevado precio haría que desistan de su fichaje. Ahora, en el medio aparece el Santos de Brasil como un competidor fuerte para contratarlo.

Loyola acumuló 42 partidos con la camiseta de Independiente, desempeñándose principalmente como mediocampista, aunque también tuvo apariciones como lateral derecho. En ese lapso, aportó nueve goles y cinco asistencias.

En el primer semestre de 2025, bajo la dirección técnica de Julio Vaccari, el ex Huachipato alcanzó su mejor rendimiento. Pese a recibir propuestas desde el exterior, el entrenador de ese momento lo consideraba una pieza innegociable y la dirigencia hizo grandes esfuerzos para sostenerlo en el plantel.