San Lorenzo en tensión: Marcelo Moretti reapareció y cuestionó la asunción de Costantino

Horas después de la Asamblea, Moretti rompió el silencio en una entrevista con el canal de streaming "Picado TV", donde aseguró que la resolución será declarada nula. Según explicó, ya presentó una impugnación ante el Juzgado Civil N°51, que deberá expedirse en las próximas horas. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado a la reunión de Comisión Directiva del martes 16 de diciembre y estamos esperando el fallo. Va a quedar nula la Asamblea que se dio ayer”, afirmó. En ese sentido, remarcó que su objetivo es completar el mandato para el cual fue elegido por los socios: “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente”.

El exdirigente cuestionó de manera contundente la legalidad del encuentro que derivó en la declaración de acefalía. Según su versión, si bien fue él quien convocó a la Asamblea, nunca llegó a iniciarla formalmente. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema”, sostuvo. A partir de eso, denunció que las decisiones adoptadas carecen de validez y apuntó directamente contra la confección del acta: “El contenido fue realizado solo por algunas personas, con una hoja tácticamente fraguada, de nulidad absoluta”.

Moretti denuncia irregularidades

Moretti también detalló supuestas irregularidades numéricas en la documentación presentada. Indicó que el acta consignaba la presencia de 18 personas cuando, según él, solo había 15, y que de ese grupo no se produjeron las siete renuncias que se mencionan. “Lo firmaron nueve personas. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”, lanzó, elevando el tono de sus denuncias.

Ante las críticas por el impacto que el conflicto genera en el funcionamiento cotidiano del club, el ex presidente rechazó cualquier responsabilidad. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia”, explicó, y aclaró que todo el proceso está siendo manejado por sus abogados. En esa línea, aseguró que durante la fallida reunión de Comisión Directiva advirtió a los presentes sobre las irregularidades que se estaban cometiendo: “Les dije que estaban haciendo un acta con cualquier cosa. La reunión no arrancó. ¿Cómo van a firmar algo si nadie se puso de acuerdo?”.

Por último, Moretti dejó en claro que el conflicto está lejos de resolverse y que agotará todas las instancias legales disponibles. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció. Mientras tanto, San Lorenzo atraviesa días de fuerte incertidumbre institucional, a la espera de un fallo judicial que podría volver a modificar el escenario político del club.