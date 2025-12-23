El extenso calendario de la AFA para el fútbol argentino en 2026

Estudiantes Estudiantes de la Plata, el actual campeón del Trofeo de Campeones y del Torneo Clausura, espera por tres títulos mas: Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Recopa de Campeones,

Este torneo sumará los puntos obtenidos por todos los equipos durante las fases regulares de los Torneos Apertura y Clausura (que comenzará tras la finalización del Apertura del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a mitad de 2026).

Mientras estos torneos estén en curso, desde el primer semestre del año, la Copa Argentina dará inicio, extendiéndose durante todo el 2026.

La final del Trofeo de Campeones, que será disputada por los campeones del Apertura y Clausura, ya tiene fecha casi definida y se disputaría aproximadamente una semana después de que se conozca al ganador del Clausura 2026, siguiendo el mismo esquema que se utilizó este año.

Las últimas tres competiciones

Además del extenso calendario, también hay competiciones y finales que pueden generar confusión. Teniendo a los campeones del Torneo Clausura, Apertura, Campeón de Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones, hay todavía tres competiciones en juego: Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Supercopa internacional : enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones con el equipo que termine primero en la tabla acumulada de la temporada, la próxima edición será entre Estudiantes de la Plata (campeón del Trofeo de Campeones) y Rosario Central (campeón del Campeonato de la Liga).

: enfrenta al campeón del con el equipo que termine primero en la tabla acumulada de la temporada, la próxima edición será entre (campeón del Trofeo de Campeones) y (campeón del Campeonato de la Liga). Supercopa Argentina: enfrenta al campeón de la Copa Argentina con el ganador del Trofeo de Campeones, esta edición será entre Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y nuevamente, Estudiantes de la Plata.

enfrenta al campeón de la Copa Argentina con el ganador del Trofeo de Campeones, esta edición será entre Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y nuevamente, Estudiantes de la Plata. Recopa de Campeones: será disputada por el campeón de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Cada equipo jugará dos partidos, con puntos otorgados por victorias y penales (3 por victoria, 2 por ganar tras empate en penales y 1 por perder en penales). En caso de empate final, el campeón se definirá por diferencia de goles, goles a favor, goles en contra y Fair Play.