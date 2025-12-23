El extenso calendario de la AFA para el fútbol argentino en 2026

La Asociación del Fútbol Argentino proyecta un 2026 cargado de partidos y competiciones, con un total de ocho títulos en juego a lo largo del año.
El año futbolístico 2026 comenzará el último fin de semana de enero con el Torneo Apertura, que tendrá las mismas reglamentaciones que el actual, 16 fechas y luego los playoffs entre los ocho mejores de cada zona para definir al campeón. Al mismo tiempo se dará inicio al Campeonato de la Liga, ese torneo que nació hace un mes en medio de polémicas y que galardono como mejor equipo del año a Rosario Central, habiendo jugado únicamente contra 14 equipos de los 28 de la Primera División.
Este torneo sumará los puntos obtenidos por todos los equipos durante las fases regulares de los Torneos Apertura y Clausura (que comenzará tras la finalización del Apertura del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a mitad de 2026).
Mientras estos torneos estén en curso, desde el primer semestre del año, la Copa Argentina dará inicio, extendiéndose durante todo el 2026.
La final del Trofeo de Campeones, que será disputada por los campeones del Apertura y Clausura, ya tiene fecha casi definida y se disputaría aproximadamente una semana después de que se conozca al ganador del Clausura 2026, siguiendo el mismo esquema que se utilizó este año.
Además del extenso calendario, también hay competiciones y finales que pueden generar confusión. Teniendo a los campeones del Torneo Clausura, Apertura, Campeón de Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones, hay todavía tres competiciones en juego: Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.
