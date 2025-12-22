El Inter Miami quiere otro futbolista argentino: Giovani Lo Celso

El mediocampista rosarino se encuentra en el Real Betis y tiene contrato hasta 2028, Desde EE.UU. realizaron una oferta informal alta en salario al jugador, pero aún no le llegó nada concreto a los Verdiblancos. El costo de transferencia rondaría los cinco millones de euros como base.

"Gio está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo ya cada vez con mejor, cada vez con más intensidad y pronto irá a ser nuevamente el jugador que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo. Lo veo bien, intentando recuperarse lo antes posible con su rendimiento que tuvo antes de las lesiones. Desgraciadamente para él tuvo dos lesiones seguidas musculares que lo han limitado un poco, pero lo veo con toda la intención e involucrado en el proyecto que somos todos parte de eso”, comentó días atrás el DT del Betis, Manuel Pellegrini.

Pellegrini.jpeg

El exRosario Central comenzó entre los titulares en la presente temporada, aunque estas últimas semanas perdió protagonismo. Hasta ahora, disputó 20 partidos, en los que anotó dos goles, dio dos asistencias y fue una variante útil para Pellegrini.

De concretarse el pase, se convertirá en el octavo futbolista argentino del Inter Miami. Se sumará a Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari.T ambien entre otros que se volvieron de préstamo como Rocco Ríos Novo, Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt y, además, existe la chance de que las Garzas sumen a Facundo Mura, quien también es pretendido por River.