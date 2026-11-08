El pase de Julián Álvarez y gol de Giuliano para Atlético Madrid ante Barcelona

El Colchonero abrió el marcador ante el Blaugrana con un tanto con los argentinos de protagonistas, pero no evitó la remontada del equipo de Hansi Flick con un doblete de Fermín López.
Julián Álvarez y Giuliano Simeone se juntaron en Atlético Madrid y abrieron el marcador del equipo ante Barcelona en el encuentro de este domingo en el Metropolitano. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick logró remontar el duelo e imponerse por 2 a 1 con un doblete de Fermín López.
A los nueve minutos de juego, Julián recibió en el sector izquierdo del área tras un pase de banda a banda de Kang-in Lee. El delantero argentino detectó el desmarque de Giuliano y le entregó el balón al centro del área para el remate que venció a Joan García.
Con la anotación ante el Barcelona, Giuliano alcanzó los cuatro goles en la temporada 2026-27 de LaLiga y acumula siete contribuciones de gol en el certamen entre tantos y asistencias. El delantero del Atlético de Madrid convirtió por segundo encuentro al hilo, después de su tanto frente al Levante el fin de semana anterior. Por su parte, Julián sumó su segunda asistencia del año en el torneo local.
Con este resultado, Barcelona quedó como único líder de La Liga con 33 puntos, con Real Madrid de escolta con 30 y el propio Atlético Madrid como tercero con 28. El Colchonero, con Julián y Giuliano, volverá a jugar el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA, cuando visite a Getafe por una nueva fecha del campeonato.
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