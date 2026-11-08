El pase de Julián Álvarez y gol de Giuliano para Atlético Madrid ante Barcelona

Con la anotación ante el Barcelona, Giuliano alcanzó los cuatro goles en la temporada 2026-27 de LaLiga y acumula siete contribuciones de gol en el certamen entre tantos y asistencias. El delantero del Atlético de Madrid convirtió por segundo encuentro al hilo, después de su tanto frente al Levante el fin de semana anterior. Por su parte, Julián sumó su segunda asistencia del año en el torneo local.