Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y va por otro récord

El capitán de Inter Miami terminó la fase regular con 26 goles y superó a Petar Musa mientras busca convertirse en el primer futbolista en ganar tres premios MVP consecutivos de la MLS esta temporada.

Lionel Messi volvió a hacer historia en Estados Unidos al ganar la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y se convirtió en el primer futbolista en conseguir el premio al máximo goleador de la fase regular en dos temporadas seguidas. El capitán de Inter Miami terminó la fase regular con 26 tantos en 31 partidos y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la competencia, a los 39 años.