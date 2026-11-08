Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y va por otro récord

El capitán de Inter Miami terminó la fase regular con 26 goles y superó a Petar Musa mientras busca convertirse en el primer futbolista en ganar tres premios MVP consecutivos de la MLS esta temporada.
Lionel Messi volvió a hacer historia en Estados Unidos al ganar la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y se convirtió en el primer futbolista en conseguir el premio al máximo goleador de la fase regular en dos temporadas seguidas. El capitán de Inter Miami terminó la fase regular con 26 tantos en 31 partidos y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la competencia, a los 39 años.
El argentino superó por cuatro goles a su inmediato perseguidor, Petar Musa, delantero de FC Dallas. Además de sus conquistas, sumó 14 asistencias (17 según el registro de la MLS, que también contabiliza las preasistencias) y terminó con 76 remates al arco. Su influencia también se reflejó fuera de la cancha, ya que las visitas de Inter Miami a Colorado, LAFC y DC United establecieron récords de asistencia en esos estadios durante 2026.
La Bota de Oro representa otro reconocimiento en una carrera repleta de distinciones individuales. Messi ya fue máximo goleador en 42 oportunidades, considerando torneos, temporadas y años calendario, y ahora tiene la posibilidad de alcanzar una nueva marca histórica, la cual es convertirse en el primer jugador en ganar tres premios MVP consecutivos de la MLS, después de haber sido elegido el mejor futbolista de la temporada en 2024 y 2025.
La votación del Premio Landon Donovan, que distingue al jugador más valioso del campeonato, ya cerró y cuenta con la participación de futbolistas activos de la liga, periodistas acreditados y representantes de los clubes, entre ellos entrenadores, dirigentes y ejecutivos. Messi aparece nuevamente entre los principales candidatos, en una temporada en la que fue, nuevamente, determinante para el equipo dirigido por el Killy González.
El recorrido del rosarino en Estados Unidos también incluye importantes conquistas colectivas: en 2024 llevó a Inter Miami a ganar el Supporters' Shield, que reconoce al equipo con más puntos en la fase regular, y en 2025 levantó la MLS Cup. En 2026 condujo otra vez al conjunto de Florida hacia los playoffs y también aseguró la clasificación a la Concachampions 2027.
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