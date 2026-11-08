River volvería a enfrentar a Messi en un amistoso con Inter Miami en el Monumental

El Millonario se mediría con Las Garzas en un encuentro de pretemporada en enero en Núñez. "Casi confirmado", dijo el Kily González, entrenador del club estadounidense.
Bomba: River volvería a enfrentarse con Messi en un amistoso con Inter Miami en el Monumental. Unos 12 años después de enfrentarse en la definición del Mundial de Clubes 2015, que terminó con victoria por 3-0 del Barcelona con un tanto de Leo, el Millonario volvería a medirse contra el astro rosarino en este encuentro de pretemporada en enero.
De esta manera, Messi regresaría como jugador a Núñez luego de la despedida de la Selección, la cual se celebró el 6 de octubre, en el triunfo frente a Benín. Ahora, lo haría de concretarse las gestiones con el cuadro que se encuentra defendiendo desde su arribo en julio de 2023, siete meses después de ganar el Mundial de Qatar.
De ser así, se trataría de la primera vez que Messi juegue a nivel clubes en el territorio argentino: no había tenido visitas al país ni durante su etapa en el Barcelona, ni con el PSG ni tampoco con el Inter Miami. Sí había formado parte de distintas despedidas, como la de Juan Román Riquelme en la Bombonera o la de Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa.
"Estoy al tanto, va a ser en plena pretemporada, es una posibilidad muy fuerte, casi confirmado. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento", expresó el Kily González, entrenador del club estadounidense.
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