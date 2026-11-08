River volvería a enfrentar a Messi en un amistoso con Inter Miami en el Monumental

De ser así, se trataría de la primera vez que Messi juegue a nivel clubes en el territorio argentino: no había tenido visitas al país ni durante su etapa en el Barcelona, ni con el PSG ni tampoco con el Inter Miami. Sí había formado parte de distintas despedidas, como la de Juan Román Riquelme en la Bombonera o la de Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa.