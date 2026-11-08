Alexis Mac Allister volvió a marcar en Liverpool en el triunfo a Crystal Palace

Mac Allister abrió el marcador a los 40 minutos de juego con un cabezazo contra el segundo palo apareciendo por el primero en un tiro libre desde la derecha. Luego, Florian Wirtz anotó el 2-0 a los nueve minutos del complemento y Alexander Isak hizo el 3-0 sobre el final de contraataques letales con el local desesperado por la igualdad. Ya en tiempo de descuento, Eddie Nketiah realizó el único descuento de penal.