Alexis Mac Allister volvió a marcar en Liverpool en el triunfo a Crystal Palace

El volante de la Selección Argentina anotó de cabeza en la victoria por 3 a 1 de visitante por la fecha 10 de la Premier League.
Alexis Mac Allister volvió a marcar en Liverpool en el triunfo por 3 a 1 a Crystal Palace de visitante por la fecha 10 de la Premier League. En medio de la incertidumbre sobre su futuro en el club, el volante de la Selección Argentina sigue siendo determinante en los Reds.
Mac Allister abrió el marcador a los 40 minutos de juego con un cabezazo contra el segundo palo apareciendo por el primero en un tiro libre desde la derecha. Luego, Florian Wirtz anotó el 2-0 a los nueve minutos del complemento y Alexander Isak hizo el 3-0 sobre el final de contraataques letales con el local desesperado por la igualdad. Ya en tiempo de descuento, Eddie Nketiah realizó el único descuento de penal.
De esta manera, el campeón del mundo gritó por primera vez en esta temporada del campeonato inglés, mientras que lleva tres goles en cuatro jornadas de fase regular de la Champions League. Con contrato hasta mediados de 2028, el club pretende venderlo más allá de ser uno de los referentes del plantel hace varias temporadas.
Con este triunfo, Liverpool está cuarto en la Premier League con 18 puntos, a nueve del Arsenal, que tuvo un comienzo increíble con nueve victorias y una caída en diez jornadas. Ahora, el próximo domingo, desde las 13.30, disputará como local el clásico con Manchester United.
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