Unión derrotó a Lanús en Santa Fe y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura

El encuentro cambió después del descanso: a los 8' del complemento, Menossi abrió el marcador con un gran remate desde afuera del área, pero la ventaja duró poco porque a los 25' Peña Biafore apareció por el segundo palo para conectar un centro de Gonzalo Pérez y establecer el 1-1. Con espacios para ambos equipos, el partido ganó intensidad y cualquiera podía quedarse con los tres puntos.