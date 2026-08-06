Unión derrotó a Lanús en Santa Fe y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Tatengue se impuso 2 a 1 al Granate en el 15 de Abril con goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira y consiguió su primera victoria en el campeonato tras un empate y una caída.
Unión venció 2 a 1 a Lanús en Santa Fe en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura y consiguió su primer triunfo en el certamen local. El equipo de Leonardo Madelón encontró la diferencia en el complemento gracias a los goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, mientras que Felipe Peña Biafore había marcado el empate transitorio.
El primer tiempo fue parejo y con escasas situaciones de peligro, con ambos equipos con dificultades para imponer condiciones y las imprecisiones dominaron el desarrollo. Cristian Tarragona fue el futbolista más inquietante del conjunto local, mientras que Lanús tuvo mayor posesión de la pelota, aunque sin encontrar los caminos para vulnerar la defensa del Tatengue.
El encuentro cambió después del descanso: a los 8' del complemento, Menossi abrió el marcador con un gran remate desde afuera del área, pero la ventaja duró poco porque a los 25' Peña Biafore apareció por el segundo palo para conectar un centro de Gonzalo Pérez y establecer el 1-1. Con espacios para ambos equipos, el partido ganó intensidad y cualquiera podía quedarse con los tres puntos.
La diferencia definitiva llegó a los 31 minutos de la segunda etapa, cuando Joaquín Mosqueira sacó un potente derechazo desde larga distancia que encontró una floja respuesta de Nahuel Losada y terminó dentro del arco. Unión sostuvo la ventaja en el tramo final y celebró una victoria muy necesaria ante su gente, mientras que Lanús volvió a mostrar dificultades para sostener su rendimiento fuera de casa.
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