Independiente y Atlético Tucumán van por un lugar en cuartos de Copa Argentina

El Rojo de Avellaneda y el Decano se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de avanzar a la próxima ronda.

Independiente y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 19.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y tendrá el arbitraje de Facundo Tello. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.