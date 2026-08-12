Independiente y Atlético Tucumán van por un lugar en cuartos de Copa Argentina

El Rojo de Avellaneda y el Decano se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de avanzar a la próxima ronda.
Independiente y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 19.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y tendrá el arbitraje de Facundo Tello. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Independiente comenzó el Clausura con dos victorias consecutivas, ante Estudiantes y Newell's, pero perdió sus últimos dos partidos frente a Vélez y Platense. De esta manera, suma seis puntos en el campeonato. En la Copa Argentina, viene de superar 2-0 a Unión en los 16avos de final. El equipo de Gustavo Quinteros intentará recuperar la senda del triunfo y avanzar a los cuartos de final.
El Decano atraviesa un comienzo irregular en el Torneo Clausura. En las primeras cuatro fechas consiguió cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Su último encuentro terminó con una caída 2-1 frente a Sarmiento. En la Copa Argentina, Atlético Tucumán viene de dar un golpe importante al golear 3-0 a Talleres en los 16avos de final. Ahora buscará repetir esa actuación para meterse entre los ocho mejores del certamen.
Por el momento, ni Quinteros ni Falcioni dieron pistas de las probibles alineaciones de sus equipos.
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