El posteo del Dibu Martínez que preocupa en la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial

El arquero argentino sufre una fractura en uno de los dedos de su mano derecha y se entrena diferenciado con el conjunto nacional.
El dueño y héroe del título mundial en Qatar 2022 con la Selección Argentina, atraviesa un complicado momento que preocupa de cara al debut en la Copa del Mundo. Emiliano Martínez padece una fractura pequeña en la falange del dedo anular de la mano derecha que sufrió durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League con el Aston Villa. Esta inesperada lesión complica las cosas para Lionel Scaloni.
El conjunto argentino, que irá por el bicampeonato, ya se entrena en Kansas City, donde hará base en la mayor parte del torneo. Dibu participa de los entrenamientos pero de manera diferenciada y los días son cada vez más pocos. No estará para los amistosos ante Honduras e Islandia los próximos 6 y 9 de junio respectivamente, y encara su preparación para el primer partido mundialista ante Argelia, el 16.
Fiel a su estilo, el arquero surgido en Independiente mostró cercanía con los hinchas argentinos e hizo un posteo para llevar tranquilidad. "Día 1 con mucha ilusión. Triste por no poder hacer todo, pero contento por estar con amigos y unidos por un país", escribió en su cuenta de Instagram acompañado de algunas fotos que muestran el vendaje en su mano.
Sin embargo, la preocupación sigue latente. Es que el propio jugador aclaró la limitación para poder ejercer las prácticas correctamente, sobre todo en su puesto. Si bien su lesión está tratada y está siendo seguida a detalle por el cuerpo médico, no se descartan las apariciones de Gerónimo Rulli y Juan Musso por cualquier imprevisto.
Dibu lleva un vendaje de protección para mantener la zona quieta. Es una fractura que no requiere de una cirugía, por lo que el proceso es más rápido. Con la inmovilización, el cuerpo médico busca apurar la consolidación del hueso.
Por este motivo, viene realizando trabajos diferenciados, evitando el uso de sus manos y priorizando el juego con los pies. Su mano izquierda es la protagonista para agarrar la pelota.
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