El posteo del Dibu Martínez que preocupa en la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial

Fiel a su estilo, el arquero surgido en Independiente mostró cercanía con los hinchas argentinos e hizo un posteo para llevar tranquilidad. "Día 1 con mucha ilusión. Triste por no poder hacer todo, pero contento por estar con amigos y unidos por un país", escribió en su cuenta de Instagram acompañado de algunas fotos que muestran el vendaje en su mano.



Sin embargo, la preocupación sigue latente. Es que el propio jugador aclaró la limitación para poder ejercer las prácticas correctamente, sobre todo en su puesto. Si bien su lesión está tratada y está siendo seguida a detalle por el cuerpo médico, no se descartan las apariciones de Gerónimo Rulli y Juan Musso por cualquier imprevisto.

Embed ATENCIÓN A ESTE DETALLE: el Dibu Martínez regresó de la práctica de la Selección Argentina con su mano derecha vendada. pic.twitter.com/ZYfM6W6Mgu — SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2026

Cómo sigue su recuperación en Kansas City

Dibu lleva un vendaje de protección para mantener la zona quieta. Es una fractura que no requiere de una cirugía, por lo que el proceso es más rápido. Con la inmovilización, el cuerpo médico busca apurar la consolidación del hueso.

Por este motivo, viene realizando trabajos diferenciados, evitando el uso de sus manos y priorizando el juego con los pies. Su mano izquierda es la protagonista para agarrar la pelota.