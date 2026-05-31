Dibu Martínez: la foto que reveló cómo está su mano a 11 días del Mundial

El arquero de la Selección Argentina apareció con un vendaje durante el viaje a Estados Unidos y mostró los avances de su recuperación tras la fractura sufrida antes de la final de la Europa League.
A 11 días del inicio del Mundial, el estado de la mano de Dibu Martínez fue revelado con una imagen compartida durante el viaje de la Selección Argentina hacia Kansas. El arquero apareció con un importante vendaje en una de sus manos junto a Lisandro Martínez en una foto publicada en redes sociales, lo que rápidamente generó preocupación entre los hinchas, aunque desde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantienen la calma respecto de su evolución.
El arquero campeón de la Europa League atraviesa la etapa final de recuperación de una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que sufrió en la previa de la final de la competición europea. Los estudios realizados descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica y los plazos médicos continúan desarrollándose según lo previsto, por lo que confían en que estará disponible para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
Como parte del proceso de recuperación, Martínez no participará de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. La decisión fue tomada de manera preventiva para evitar cualquier riesgo antes del arranque del torneo. El objetivo es que llegue en óptimas condiciones al encuentro del 16 de junio ante Argelia en Kansas por la primera fecha del Grupo J.
La lesión se produjo de manera inesperada durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League que Aston Villa disputó frente a Friburgo. A pesar del golpe, el marplatense completó los 90 minutos del partido y fue una de las piezas del equipo que terminó imponiéndose por 3-0 para quedarse con el título continental.
Tras aquella consagración, el propio Martínez reveló cómo se produjo el inconveniente físico. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, contó post partido. Mientras continúa con los trabajos específicos y la inmovilización de la zona afectada, la Selección sigue de cerca su evolución con la expectativa de contar con su arquero titular desde el inicio del Mundial.
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