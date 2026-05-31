Dibu Martínez: la foto que reveló cómo está su mano a 11 días del Mundial

El arquero campeón de la Europa League atraviesa la etapa final de recuperación de una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que sufrió en la previa de la final de la competición europea. Los estudios realizados descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica y los plazos médicos continúan desarrollándose según lo previsto, por lo que confían en que estará disponible para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.