Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el plan para que llegue al Mundial 2026

dibu UEL Dibu Martínez sufrió la fractura durante la entrada en calor de la final de la Europa League, aunque igualmente jugó y fue campeón con Aston Villa.

Con este panorama, todo indica que el marplatense quedará afuera de los amistosos previos al Mundial que la Selección disputará en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego jugará ante Islandia el 9 de ese mes en Alabama. A pesar de la lesión, en la AFA mantienen el optimismo y consideran que el arquero llegará sin problemas al estreno mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Dibu es una de las piezas clave del ciclo de Scaloni y uno de los referentes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América. Por eso, la noticia generó preocupación en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

El arquero, de 33 años, comenzará ahora un tratamiento específico y deberá realizar reposo en la mano derecha para evitar riesgos mayores. Mientras tanto, continuará con trabajos físicos diferenciados para sostener la puesta a punto de cara a la defensa del título mundial.