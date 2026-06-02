Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán el Mundial 2026: la compensación que recibirán los clubes

Siguen Independiente y Huracán como los clubes que más dinero recibirán, aunque con una gran diferencia respecto al primer puesto, con 22 mil dólares diarios. El Rojo no contará con Santiago Arias, integrante del plantel colombiano, ni con Gabriel Ávalos, delantero del combinado paraguayo. En tanto, el Globo se desprenderá de su arquero Hernán Galíndez y del delantero Jordy Caicedo, ambos en el plantel ecuatoriano.

Boca también sufrirá una pérdida, Más allá de que se trata de la baja de solo un solo jugador, es el más importante del equipo: Leandro Paredes, que irá por el bicampeonato con la Albiceleste. El Xeneize cobrará 11 mil dólares por día.

leandro-paredes_416x234 Leandro Paredes será baja en los próximos dos partidos de Boca.

Entre los clubes que también recibirán el dinero mínimo por un solo futbolista están: San Lorenzo por Orlando Gill, Lanús por José Canale y Talleres de Córdoba por Alejandro Maidana e Independiente Rivadavia por Alex Arce, los cuatro convocados a la selección de Paraguay.