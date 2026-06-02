Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán el Mundial 2026: la compensación que recibirán los clubes

Los clubes locales deberán ceder a varios de sus futbolistas a sus respectivas selecciones y cobrarán dinero a modo de retribución.
El Mundial 2026 tendrá por primera vez en su historia a 48 selecciones en la lucha por un mismo sueño: llegar a la final del 19 de julio. Entre varios de esos países, sobre todo de Sudamérica, forman 19 futbolistas que militan actualmente en el fútbol argentino y serán una baja importante para los club, que recibirán por eso una compensación económica. Cabe destacar que, entre ese número, solo dos están en la Selección Argentina: Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi.
Cada equipo cobrará ¡11 mil dólares! por día, por cada jugador cedido a la Copa del Mundo. Asimismo, River será la institución que más reciba: entregó a siete de sus futbolistas, por lo que percibirá un monto de 77 mil dólares diarios.
El Millonario no contará con Montiel ni Otamendi -cuyo vínculo inicia el 1° de julio-, ambos en el conjunto nacional para defender el título mundial. Además, perderá a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, citados con Colombia; a Kendry Páez, con Ecuador; a Matías Viña, que estará con Uruguay; y a Matías Galarza Fonda -que vuelve a ser del Millonario tras finalizar su préstamo con Atlanta United-, por Paraguay.
Siguen Independiente y Huracán como los clubes que más dinero recibirán, aunque con una gran diferencia respecto al primer puesto, con 22 mil dólares diarios. El Rojo no contará con Santiago Arias, integrante del plantel colombiano, ni con Gabriel Ávalos, delantero del combinado paraguayo. En tanto, el Globo se desprenderá de su arquero Hernán Galíndez y del delantero Jordy Caicedo, ambos en el plantel ecuatoriano.
Boca también sufrirá una pérdida, Más allá de que se trata de la baja de solo un solo jugador, es el más importante del equipo: Leandro Paredes, que irá por el bicampeonato con la Albiceleste. El Xeneize cobrará 11 mil dólares por día.
Entre los clubes que también recibirán el dinero mínimo por un solo futbolista están: San Lorenzo por Orlando Gill, Lanús por José Canale y Talleres de Córdoba por Alejandro Maidana e Independiente Rivadavia por Alex Arce, los cuatro convocados a la selección de Paraguay.
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