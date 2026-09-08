Habló uno de los jugadores de River marginados en Cantilo: "Fue una experiencia extraña"

El futbolista explicó que se enteraron de la medida a través de una carta y calificó la situación como “llamativa e incorrecta” para una institución como River. Sin embargo, destacó que el club finalmente colaboró para concretar las salidas. Además, aseguró que mantiene su sentimiento por el Millonario y no descarta volver: “No haberme podido mostrar ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir”.