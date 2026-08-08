Boca fue más, tuvo las mejores chances y empató con Vélez en un partidazo

El golpe desordenó por algunos minutos al visitante y Vélez aprovechó para ir en busca del segundo. A los 15 minutos, Delgado cometió un error en la salida y, después de una rápida combinación, Aliendro quedó mano a mano con Montero. El delantero intentó picarle la pelota al arquero, que salió rápidamente para achicar, pero cuando parecía que el 2-0 era inevitable apareció Paredes. El mediocampista retrocedió a toda velocidad y, de manera milagrosa, logró despejar la pelota sobre la línea.

El partido se convirtió entonces en un intercambio permanente de ataques. Montero volvió a intervenir poco después, cuando dudó ante un centro y quedó expuesto ante un cabezazo que estuvo muy cerca de transformarse en el segundo gol del Fortín. Boca respondió a los 19 minutos, cuando Costa ganó en las alturas y, tras un segundo cabezazo, la pelota quedó servida para Merentiel, que no consiguió acomodarse para definir.

Boca recuperó protagonismo

Con el correr de los minutos, el Xeneize recuperó el control y comenzó a encontrar nuevamente espacios. A los 33 minutos, Aranda armó una gran jugada individual y sacó un remate que parecía destinado al gol, pero Marchiori apareció con una respuesta fenomenal para despejar la pelota hacia un costado.

La insistencia de Boca finalmente tuvo premio. Cerca del cierre de la primera etapa, Flores recibió sobre la izquierda y armó una pared con Merentiel. El juvenil quedó frente al arco y remató dentro del área chica, pero otra vez Marchiori respondió. Sin embargo, el rebote quedó vivo y Ascacíbar apareció para capturarlo y convertir el 1-1.

El empate no significó que el partido bajara su intensidad. Vélez tuvo una nueva ocasión a los 41 minutos, cuando Pellegrini filtró una pelota espectacular a la espalda de Blanco y Delgado. Godoy llegó con lo justo, pero Montero salió rápido, achicó el ángulo y consiguió quedarse con la pelota.

Y todavía hubo tiempo para otra ocasión clarísima antes del descanso. Aranda encontró a Ascacíbar con un pase preciso, el mediocampista bajó la pelota para Merentiel y el uruguayo intentó definir. El disparo, sin embargo, terminó convirtiéndose en un pase involuntario para el propio Ascacíbar, que cabeceó y vio cómo la pelota se estrellaba contra el palo. Boca estuvo a centímetros de irse al entretiempo en ventaja.

El 1-1 reflejaba el desarrollo de un primer tiempo frenético, en el que ambos equipos habían tenido argumentos para quedarse con la ventaja. Pero en el complemento la tendencia comenzó a inclinarse con mayor claridad hacia el lado visitante.

Boca salió nuevamente con decisión y empezó a manejar el partido a partir de la movilidad de sus mediocampistas. La proyección de los laterales también se convirtió en una herramienta importante para atacar a un Vélez que ya no encontraba con tanta facilidad los espacios para salir de contra.

Arruabarrena movió el banco para intentar darle mayor profundidad al equipo. Pellegrino ingresó por Costas, luego Velasco reemplazó a Aranda y Milton Giménez ocupó el lugar de Merentiel. La intención era clara: sumar presencia dentro del área y encontrar un jugador capaz de capitalizar el dominio territorial. Sin embargo, el futbolista que siguió generando las acciones más peligrosas fue Ascacíbar, protagonista tanto en la recuperación como en las llegadas al área.

La resistencia

Vélez comenzó a replegarse cada vez más y Boca aprovechó para instalarse en campo rival. El conjunto de Barros Schelotto intentaba resistir y apostar a alguna salida rápida, pero le costaba recuperar el control que había mostrado durante algunos pasajes de la primera etapa.

En pocos minutos, Boca volvió a generar dos situaciones importantes. Primero, Paredes probó desde afuera del área y Marchiori respondió con seguridad. Después fue el turno de Flores, que protagonizó una gran acción individual, dejó rivales en el camino y sacó un remate cruzado que el arquero del Fortín consiguió enviar al córner.

Esa fue la última intervención del juvenil, que inmediatamente dejó el campo para permitir el ingreso de Sebastián Villa.

En el tramo final, Boca se lanzó decididamente en busca del triunfo. Vélez quedó cada vez más cerca de su área y el Xeneize encontró espacios para atacar por los costados. Paredes metió un pase profundo a la espalda de la defensa para Villa, que llegó hasta el fondo y envió un centro que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros. En el rebote, Delgado tomó la pelota y sacó un remate que pasó muy cerca del palo.

El Fortín, sin embargo, también tuvo una última oportunidad para llevarse los tres puntos. Feler, ingresado sobre el cierre, encontró una buena posición dentro del área, pero definió sin demasiada potencia y Montero controló sin problemas.

Los minutos finales tuvieron a Boca más cerca del segundo, aunque Vélez logró resistir y también dispuso de alguna aproximación. El pitazo final selló un empate que dejó al líder con una sonrisa y al Xeneize con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad.

Vélez alcanzó así los 10 puntos y continúa en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Boca, en cambio, llegó a las cinco unidades después de cuatro jornadas. El resultado no termina de reflejar el dominio que el equipo de Arruabarrena consiguió ejercer durante buena parte del complemento, pero Marchiori y la falta de precisión en los metros finales evitaron que ese control se tradujera en una victoria.