El problema inesperado de Vojvoda para armar el 11 de Racing

La Academia prepara su próximo compromiso del Torneo Clausura y el entrenador espera por la evolución de Santiago Solari y Alejandro Tello, ambos con cuadros gripales.
Racing sumó dos nuevas dudas de cara al partido ante Independiente Rivadavia, ya que Santiago Solari y Alejandro Tello no participaron del entrenamiento de este miércoles. Ambos futbolistas presentaron un cuadro gripal y serán evaluados durante los próximos días para determinar si están en condiciones de viajar a Mendoza. La Academia visitará a La Lepra el domingo a las 21.30, por la séptima fecha de la Zona B.
Las ausencias se agregan a un panorama que ya tenía varios inconvenientes para Juan Pablo Vojvoda. Ignacio Rodríguez continúa afuera por un esguince de tobillo, mientras que Lautaro Díaz sigue recuperándose de un desgarro. A eso se suma la suspensión de Maravilla Martínez, quien deberá cumplir una fecha después de su expulsión frente a Argentinos Juniors. El entrenador tendrá que esperar para saber con qué jugadores contará en Mendoza.
Racing viene de empatar 1-1 con Boca en el Cilindro y cortó una racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. El equipo de Vojvoda necesita volver a sumar de a tres para acomodarse en la Zona B, aunque primero deberá resolver las bajas que condicionan la planificación de la próxima fecha. La evolución de Solari y Tello será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos.
La buena noticia de la jornada estuvo en Marcos Rojo, quien volvió a entrenarse con normalidad después de haber terminado el partido ante Boca con una sobrecarga muscular. El defensor, autor del gol que abrió el marcador en el empate y una de las figuras de la Academia, quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico. Vojvoda aguardará ahora por la evolución de Solari y Tello antes de definir la convocatoria para visitar a Independiente Rivadavia.
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