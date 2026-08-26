El problema inesperado de Vojvoda para armar el 11 de Racing

La buena noticia de la jornada estuvo en Marcos Rojo, quien volvió a entrenarse con normalidad después de haber terminado el partido ante Boca con una sobrecarga muscular. El defensor, autor del gol que abrió el marcador en el empate y una de las figuras de la Academia, quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico. Vojvoda aguardará ahora por la evolución de Solari y Tello antes de definir la convocatoria para visitar a Independiente Rivadavia.