El que suspendió Argentina-Brasil llevaba una hora en el estadio

Alex Machado Campos, responsable del área de aeropuertos, puertos y fronteras de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aseguró que el inspector sanitario que ingresó al campo de juego cinco minutos después del inicio del partido, llevaba una hora en el estadio y distintas autoridades le impidieron llegar antes a los futbolistas argentinos.

“En ningún momento él (Yunes Eiras Baptista) pudo tener acceso al vestuario y nos dimos cuenta que era para retrasar la acción de Anvisa. Fue solo cuando nuestro servidor vio el lugar para llegar al campo que tomó la iniciativa y fue a hablar con el VAR para comunicarse con el árbitro de una manera más educada”, explicó Campos.

Además agregó que el inspector que se ocupó de interrumpir el partido al ver la dimensión que tomó lo sucedido "se sintió avergonzado durante toda la operación, ya que estaba retrasado. Me preguntó si iba a continuar (con su empleo) y se lo confirmé”.

Por otra parte, el brasileño apuntó directamente a la Selección Argentina por haber incluido entre sus titulares a dos de los futbolistas que tenían pedido de deportación: “Tenían un amplio conocimiento de la acción de la autoridad”, aseguró.

Las autoridades de Anvisa sostuvieron su postura e insisten que los cuatro jugadores provenientes de Inglaterra (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cuti Romero y Giovanni Lo Celso) nunca fueron autorizados a no realizar la respectiva cuarentena. También destacaron que el sábado en una reunión de la que participaron representantes de la Conmebol, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la delegación argentina, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud del Estado de San Pablo y Anvisa, se les dejó en claro que esos futbolistas no podían abandonar el hotel hasta no contar con el permiso.

Mientras tanto la AFA comunicó este martes que FIFA abrió un procedimiento disciplinario relacionado al encuentro de Argentina y Brasil. La institución deberá decidir que ocurrirá tras la suspensión del partido a los 5 minutos.

La Selección Argentina ya piensa en el cruce ante Bolivia



Argentina se medirá el jueves con Bolivia a las 20.30 en el Estadio Monumental, que contará por primera vez desde que comenzó la pandemia en nuestro país, con una cantidad reducida de público, estimada en algo más de 17 mil espectadores.

Los dirigidos por Lionel Scaloni cumplieron un nuevo entrenamiento este martes.

"¡Actividad vespertina bajo la lluvia! Ultimando detalles para el partido del jueves ante Bolivia", publicó el twitter oficial de la selección con imágenes de la práctica.