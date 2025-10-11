Mundial Sub 20: Argentina le ganó a México y está en semifinales

Con un arranque arrollador, Argentina impuso condiciones desde el primer minuto. Con Gianluca Prestianni y Valentino Acuña muy activos, el conjunto nacional dominó los primeros 15 minutos y golpeó rápido: a los 9, Maher Carrizo —una de las figuras del torneo— definió con zurda tras una gran jugada colectiva y puso el 1 a 0. El mediocampista, que venía de anotar un doblete ante Nigeria, volvió a ser determinante.

México reaccionó con empuje y pidió penal a los 22 minutos por una supuesta infracción dentro del área, pero el árbitro desestimó la acción tras revisión del VAR. En ese tramo, el partido se volvió más friccionado y Valente Pierani debió dejar el campo de juego por una molestia en la rodilla, siendo reemplazado por Juan Villalba.

Argentina pudo ampliar en el primer tiempo

Antes del descanso, la Albiceleste mantuvo el control y estuvo cerca de aumentar la ventaja con un remate de Prestianni, que se fue apenas desviado. México buscó nivelar el juego, pero le faltó claridad y se topó con una defensa argentina bien parada.

En el complemento, el conjunto azteca intentó presionar alto, pero se encontró con un equipo argentino firme y paciente. Apenas iniciado el segundo tiempo, los mexicanos recibieron dos amonestaciones consecutivas por duras infracciones sobre Silvetti y Soler. Y a los 56 minutos, llegó el golpe definitivo: Villalba inició una salida desde el fondo, Silvetti recibió en velocidad, se filtró entre los centrales y definió con potencia para establecer el 2 a 0 que liquidó la historia.

AP25285039673784

Con la ventaja asegurada, los dirigidos por Placente se dedicaron a manejar los tiempos del partido. Carrizo, que volvió a ser el eje del mediocampo, vio la tarjeta amarilla a los 62 minutos y se perderá la semifinal por acumulación. Fue la única mala noticia en una noche que tuvo aroma a revancha y gloria.

México, empujado por el orgullo, tuvo dos chances claras en el tramo final, pero el arquero argentino Santino Barbi respondió con solvencia. Ya en el descuento, una jugada polémica derivó en un cruce entre jugadores y la expulsión de Diego Ochoa tras revisión del VAR.

El pitazo final desató el festejo del plantel argentino, que volverá a jugar una semifinal de un Mundial Sub 20 después de 18 años, la última vez en 2007. En aquella ocasión, el equipo liderado por Sergio Agüero fue campeón.

Embed

Argentina ahora enfrentará a Colombia, en lo que será su quinta semifinal mundialista ante un rival sudamericano, con la ilusión intacta de volver a subirse al podio más alto de la categoría.

El conjunto de Placente llega con confianza, juego y una camada que combina talento con carácter. El sueño juvenil sigue en marcha: la Albiceleste quiere volver a gritar campeón en la tierra que la vio nacer como potencia.