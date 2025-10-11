Argentina venció a Venezuela con autoridad en Miami

El arquero venezolano José David Contreras fue el gran responsable de que la historia no terminara en goleada. El guardameta tuvo una noche extraordinaria, con al menos cinco intervenciones decisivas ante remates de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró pasajes de gran fútbol, especialmente a partir del control en el mediocampo de Leandro Paredes, quien manejó los tiempos del equipo con precisión y criterio. A su lado, Nico Paz y Giovani Lo Celso ofrecieron circulación, despliegue y llegada, dándole al equipo una estructura sólida y dinámica.

El gol de la victoria llegó a los 31 minutos del primer tiempo, luego de una jugada colectiva que resumió la idea de Scaloni. Álvarez pivoteó dentro del área, tocó para Lautaro Martínez, y el delantero del Inter asistió a Lo Celso, que definió con un zurdazo cruzado al palo derecho del arquero.

Hasta ese momento, la más clara había sido para Venezuela: una proyección de Gleiker Mendoza por derecha terminó con un centro pasado que encontró a Alejandro Marqués solo frente al arco, aunque su cabezazo, desde una posición incómoda, se fue desviado.

En el complemento, la Albiceleste mantuvo el control pero careció de eficacia en los metros finales. Lautaro tuvo dos chances claras, ambas desactivadas por Contreras, quien también se lució ante un disparo potente de González. La Vinotinto, en tanto, contó con una oportunidad de empatar a los 73 minutos: tras un córner y un rebote mal despejado, Teo Quintero sacó un violento remate desde la medialuna que dio en el travesaño.

El cierre mostró otra ráfaga argentina, con presión alta, cambios rápidos de frente y varias llegadas que exigieron al arquero venezolano. Contreras volvió a lucirse con una doble atajada frente a Lautaro Martínez, frustrando lo que parecía el 2-0.

La Argentina se fue aplaudida, con buenas sensaciones y una certeza: más allá del resultado corto, el equipo sigue mostrando solidez, variantes y una identidad de juego que perdura.