El récord que rompe Álvaro Montero y lo engrandece antes de ser anunciado como refuerzo de Boca

El flamante arquero del Xeneize llegó esta mañana para afrontar la revisión médica, poder firmar contrato con el club y superar una meta que le da ventaja.
Álvaro Montero está listo para ponerse los guantes y ganarse la titularidad en el arco de Boca. A primera hora de esta mañana, el tercer refuerzo de Rodolfo Arruabarrena aterrizó en Buenos Aires y se dirigió al Genea para realizarse la revisión médica correspondiente antes de firmar el contrato. Aunque todavía no tiene minutos, ya rompió un récord que refleja una enorme ventaja.
Llega para suplir el puesto que dejó Agustín Marchesín, mientras continúa la dura recuperación de la rotura de ligamentos cruzados, y el que, hasta ahora, viene cubriendo Leandro Brey, sin posibilidades de quedarse con el buzo definitivo. Aunque, en principio, Vélez no tenía en sus planes dejarlo ir -se convirtió en una fija de Guillermo Barros Schelotto en el equipo- la propuesta cerró por todos lados y las negociaciones avanzaron positivamente: la operación se cerró en cuatro millones de dólares por el 100% del pase, adquirido por el Fortín desde Millonarios por 1.5 millones (ya había pagado 400 mil por un préstamo con cargo) antes de venderlo al Xeneize.
Boca tuvo que esperar varios días por él, mientras se encontraba en el banco de suplentes junto a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Por su eliminación en octavos frente a Suiza, fue liberado, terminó cerrándose el acuerdo y dio comienzo a su tercera experiencia en Argentina.
Pero un detalle particular ya engrandece la figura de Montero, antes de ponerse los guantes xeneizes por primera vez y desde que fue confirmado como refuerzo: será el arquero más alto de toda la historia de Boca. Con sus majestuosos ¡2 metros!, superó el último mejor registro perteneciente a Agustín Rossi, con 1, 95.
Recién llegado al Aeropuerto de Ezeiza, dio sus primeras declaraciones y expresó su felicidad por dar un paso importante en su carrera. “Sabemos la grandeza que tiene el club”, manifestó en nota con ESPN, con el conocimiento de los compromisos que se vienen en la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
En 17 partidos con Vélez, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas, un rendimiento destacado que, incluso, despertó los elogios de Óscar Córdoba, compatriota e ídolo del club argentino. "Es un arquero de ocho, nueve puntos”, había dicho el N°1, que hasta lo pidió para La Tricolor. Ante estas palabras privilegiadas, Montero le respondió los halagos: “En su momento hablamos hace unos años atrás y, cómo crees, una total admiración, hermano”.
Y le puso la firma a su objetivo con la azul y oro: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”. El colombiano de 31 años es la tercera incorporación del Vasco Arruabarrena, sumándose a Leandro Lozano y Sebastián Villa para afrontar este competitivo segundo semestre.
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