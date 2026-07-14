El récord que rompe Álvaro Montero y lo engrandece antes de ser anunciado como refuerzo de Boca

Recién llegado al Aeropuerto de Ezeiza, dio sus primeras declaraciones y expresó su felicidad por dar un paso importante en su carrera. “Sabemos la grandeza que tiene el club”, manifestó en nota con ESPN, con el conocimiento de los compromisos que se vienen en la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

En 17 partidos con Vélez, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas, un rendimiento destacado que, incluso, despertó los elogios de Óscar Córdoba, compatriota e ídolo del club argentino. "Es un arquero de ocho, nueve puntos”, había dicho el N°1, que hasta lo pidió para La Tricolor. Ante estas palabras privilegiadas, Montero le respondió los halagos: “En su momento hablamos hace unos años atrás y, cómo crees, una total admiración, hermano”.

Y le puso la firma a su objetivo con la azul y oro: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”. El colombiano de 31 años es la tercera incorporación del Vasco Arruabarrena, sumándose a Leandro Lozano y Sebastián Villa para afrontar este competitivo segundo semestre.