Boca, en problemas con el cinco: Paredes con la Selección y se lesionó Belmonte

El Vasco Arruabarrena, que perfilaba a "Toto" como sustituto de Paredes, deberá definir el cinco del equipo para enfrentar este jueves a Sarmiento por la Copa Argentina.
Rodolfo Arruabarrena recibió una mala noticia en la previa del debut de Boca en la Copa Argentina: Tomás Belmonte sufrió un esguince de tobillo durante el entrenamiento de este lunes y quedó descartado para el encuentro de 16avos de final frente a Sarmiento, que se disputará este jueves. El volante era el elegido por el entrenador para ocupar el lugar de Leandro Paredes, quien continúa afectado a la Selección Argentina en su participación en el Mundial 2026.
Aunque en el club consideran que la lesión no reviste gravedad, el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar un mayor dueño de cara a los próximos compromisos. El principal objetivo es que pueda llegar en condiciones al partido del 23 de julio frente a O'Higgins, en La Bombonera, por los playoffs de la Copa Sudamericana. La baja obliga al Vasco a modificar una de las principales decisiones tácticas que había tomado durante la pretemporada.
Belmonte había sido probado como volante central en los amistosos disputados durante la preparación, primero en un ensayo frente a Defensa y Justicia en Casa Amarilla y luego como titular en la victoria 1-0 sobre Athletico Paranaense en Salta. En ambos encuentros ocupó el rol que habitualmente desempeña Paredes, por lo que su ausencia deja vacante una posición clave en el mediocampo para el estreno oficial del nuevo ciclo de Arruabarrena.
Entre las alternativas que analiza el entrenador aparecen Williams Alarcón, quien volvió a sumar minutos durante la pretemporada tras un escaso protagonismo en el primer semestre, y el juvenil Camilo Rey Domenech, uno de los futbolistas promovidos desde las inferiores. Desde este martes, el cuerpo técnico comenzará a definir la formación para enfrentar a Sarmiento, en un partido que marcará el inicio oficial del segundo ciclo del Vasco al frente del Xeneize.
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