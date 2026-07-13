Boca, en problemas con el cinco: Paredes con la Selección y se lesionó Belmonte

El Vasco Arruabarrena, que perfilaba a "Toto" como sustituto de Paredes, deberá definir el cinco del equipo para enfrentar este jueves a Sarmiento por la Copa Argentina.

Rodolfo Arruabarrena recibió una mala noticia en la previa del debut de Boca en la Copa Argentina: Tomás Belmonte sufrió un esguince de tobillo durante el entrenamiento de este lunes y quedó descartado para el encuentro de 16avos de final frente a Sarmiento, que se disputará este jueves. El volante era el elegido por el entrenador para ocupar el lugar de Leandro Paredes, quien continúa afectado a la Selección Argentina en su participación en el Mundial 2026.