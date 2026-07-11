Sebastián Villa será refuerzo de Boca: los detalles de la operación para su regreso

Boca se prepara para el debut en el segundo semestre frente a Sarmiento de Junín, el jueves 16 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Vasco tiene que evaluar si será parte de los convocados para el encuentro en el Marcelo Bielsa, de Rosario. Si no está para este encuentro, seguramente su re-debut será en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 23 de julio ante O'Higgins.

En su primer ciclo en Boca, Villa estuvo cinco temporadas entre 2018 y 2023, disputó 172 partidos, marcó 29 goles, repartió 32 asistencias y ganó siete títulos. Sin embargo, la condena por violencia de género, la salida en conflicto con el Consejo de Fútbol y el coqueteo que tuvo con River en su momento dividieron a la hinchada.