Sebastián Villa será refuerzo de Boca: los detalles de la operación para su regreso

Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y el Xeneize comprará la totalidad del pase del atacante colombiano a cambio de 6.500.000 de dólares.
Bomba: Sebastián Villa será refuerzo de Boca después de haber acuerdo entre los clubes. Juan Román Riquelme acordó con Independiente Rivadavia la compra de la totalidad del pase del atacante colombiano a cambio de 6.500.000 de dólares. Todos los detalles.
Villa se volverá a poner la camiseta azul y amarilla después de su polémica salida, en medio de denuncias judiciales de violencia de género y de reclamos del futbolista por la rescisión del contrato por parte de la dirigencia de Boca. Sin embargo, los caminos se vuelven a cruzar después de tres años de su partida.
Villa también estuvo en el radar de River, pero fue Boca el que aceleró por su llegada. El futbolista no fue convocado al partido de Independiente Rivadavia contra Tigre de este domingo por los 16avos de final de la Copa Argentina porque faltaban detalles para la transferencia, para la cual solamente falta poner los ganchos entre los clubes.
Villa viajará a Buenos Aires en las próximas horas para realizarse su revisión médica y firmar su contrato con Boca por los próximos cuatro años. Si todo sale bien en ambos sucesos, ya se incorporará al plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena, que se encuentra en la fase final de su pretemporada.
Boca se prepara para el debut en el segundo semestre frente a Sarmiento de Junín, el jueves 16 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Vasco tiene que evaluar si será parte de los convocados para el encuentro en el Marcelo Bielsa, de Rosario. Si no está para este encuentro, seguramente su re-debut será en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 23 de julio ante O'Higgins.
En su primer ciclo en Boca, Villa estuvo cinco temporadas entre 2018 y 2023, disputó 172 partidos, marcó 29 goles, repartió 32 asistencias y ganó siete títulos. Sin embargo, la condena por violencia de género, la salida en conflicto con el Consejo de Fútbol y el coqueteo que tuvo con River en su momento dividieron a la hinchada.
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