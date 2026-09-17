El saludo de Messi para los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos

"Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas, desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien", fueron las palabras de la Pulga, desde Estados Unidos, para los atletas de la delegación argentina.