El saludo de Messi para los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos

Tras ser campeón con Inter Miami, el rosarino felicitó a los atletas compatriotas que ganaron medallas y le deseó suerte a los que aún tienen que competir en los Juegos de Santa Fe 2026.
Tras ganar otro título con Inter Miami al quedarse con la Campeones Cup, Lionel Messi saludó a los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El futbolista más grande de la historia, que ganó todo con la Selección Argentina, volvió a tener una muestra de apoyo al deporte argentino.
"Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas, desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien", fueron las palabras de la Pulga, desde Estados Unidos, para los atletas de la delegación argentina.
Hasta el momento, Argentina suma 100 medallas: 31 de oro, 28 de plata y 41 de bronce, y se ubica segunda en el medallero general, por detrás de Brasil que ostenta el primer puesto con 112 preseas y por delante de Colombia, que completa el podio de países con 72 coronaciones.
Cabe recordar que el rosarino supo ser atleta olímpico y ganar la medalla dorada en Beijing 2008. Así, muchos de los atletas en Santa Fe sueñan con poder alcanzar lo que la Pulga logró con aquella Selección Argentina.
comentar