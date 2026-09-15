La historia perfecta de Messi con la Selección en el Monumental: 19 goles y cero derrotas

Leo tendrá el 6 de octubre su adiós de la Albiceleste ante Benín en Núñez y cerrará su trayectoria en la casa de River con números impresionantes.
Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina en el amistoso con Benín a disputarse el 6 de octubre en el Monumental. De esta manera, el rosarino cerrará su historia de película con la Albiceleste, con ilusiones, frustraciones y épicas, con una camiseta que recibió con dos estrellas y dejará con tres. Su adiós será en la casa de River, donde tiene números de otro planeta, pero normales para la carrera extraordinaria de Leo.
La Pulga, que tuvo su primer partido en el Monumental en octubre de 2005 contra Perú por Eliminatorias, disputó 28 partidos en Núñez y no conoció la derrota. Sí, el histórico capitán tuvo 22 victorias y seis empates jugando como local en la casa de la Selección Argentina.
Además, Messi convirtió 19 goles con la Selección en el Monumental. El primero fue ante Uruguay, en octubre de 2008 por Eliminatorias. Y los dos últimos fueron ante Venezuela, en ese septiembre del '25. De hecho, el Millonario posteó sus cifras cuando el 10 anunció su retiro.
Ahora, la historia de Messi con la Selección en el Monumental tendrá un último capítulo para la emoción, para las lágrimas, para la nostalgia.
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