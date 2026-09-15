La historia perfecta de Messi con la Selección en el Monumental: 19 goles y cero derrotas

Leo tendrá el 6 de octubre su adiós de la Albiceleste ante Benín en Núñez y cerrará su trayectoria en la casa de River con números impresionantes.

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina en el amistoso con Benín a disputarse el 6 de octubre en el Monumental. De esta manera, el rosarino cerrará su historia de película con la Albiceleste, con ilusiones, frustraciones y épicas, con una camiseta que recibió con dos estrellas y dejará con tres. Su adiós será en la casa de River, donde tiene números de otro planeta, pero normales para la carrera extraordinaria de Leo.