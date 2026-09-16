Messi condujo a Inter Miami a otro título con un gol de cabeza y una asistencia

Y como si los récords ya se hubiesen acabado, el 10 vuelve a demostrar que no. Para terminar de cerrar el encuentro y asegurar el título en el duelo que mide al último campeón de la MLS y de la Liga MX, le tiró un centro al volante brasileño para que, también de cabeza, ponga el 2-0 definitivo. ¡424 asistencias! a la mochila del argentino.

Así, Leo alcanzó su cuarto título con Las Garzas, que se suma a la Leagues Cup 2023, la Supporter’s Shield 2024 y la MLS 2025. Además, el rosarino llegó al título N°48 de su carrera para seguir agigantando su récord como el futbolista más ganador de la historia.