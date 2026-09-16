Las Garzas vencieron por 2 a 0 a Cruz Azul y se quedaron con la Campeones Cup con un rosarino determinante: abrió el marcador con un testazo y le sirvió el otro a Casemiro.
Eterno: Messi condujo a Inter Miami a otro título con un gol de cabeza y una asistencia. El rosarino, ya retirado de la Selección Argentina, fue la figura en el triunfo 2 a 0 a Cruz Azul en el Nu Stadium que le permitió al equipo estadounidense quedarse con la Campeones Cup, que enfrenta al campeón de la MLS y el de la Liga MX.
Leo dio otro espectáculo de fútbol. A sus 39 años, el argentino no demuestra demasiado estar cerca del retiro. Como un dejavú, hizo uso de su capitanía para acercar al conjunto de Miami a levantar otro título: Luis Suárez desbordó por derecha y con un centro encontró el salto de la Pulga, que de cabeza puso el 1-0 a los 23 minutos y llegó al tanto número 929 de toda su carrera. Sí, como en la final de la Champions League 2007, ante Manchester United. 20 años después sigue demostrando todo tipo de habilidad.
Otra conexión entre Lucho y el 10, como en aquellos tiempos en el Barcelona, pero esta vez en roles invertidos. Messi hizo honor a los otros 33 tantos que convirtió de un testazo y le ganó de arriba a Willer Ditta, quien mide 10 centímetros de altura más. Así, como si fuera poco, llegó a los 100 con esta camiseta, en ¡115 partidos! Una locura.
Pudo haberse floreado con otro gol, pero se lo anularon por un offside. Además, tuvo una buena chance de patear luego de haber pasado a cuatro del conjunto mexicano, pero lo taparon antes.
Y como si los récords ya se hubiesen acabado, el 10 vuelve a demostrar que no. Para terminar de cerrar el encuentro y asegurar el título en el duelo que mide al último campeón de la MLS y de la Liga MX, le tiró un centro al volante brasileño para que, también de cabeza, ponga el 2-0 definitivo. ¡424 asistencias! a la mochila del argentino.
Así, Leo alcanzó su cuarto título con Las Garzas, que se suma a la Leagues Cup 2023, la Supporter’s Shield 2024 y la MLS 2025. Además, el rosarino llegó al título N°48 de su carrera para seguir agigantando su récord como el futbolista más ganador de la historia.
comentar