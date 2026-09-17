Gallardo inició su ciclo en Ecuador con una promesa: "Intentar competir para ganar"

Así presentó la federación de Ecuador a Marcelo Gallardo

Su nueva casa. Su nuevo lugar de trabajo.



Marcelo Gallardo conoció en detalle la Casa de la Selección: recorrió las canchas, oficinas, gimnasio, áreas médicas y los diferentes espacios que acompañan el día a día de La Tri.



Una casa que está en constante renovación y… pic.twitter.com/vdVbog6N6k — FEF (@FEFecuador) September 17, 2026

De cara a sus primeras convocatorias, Gallardo adelantó que mantendrá buena parte de la base del seleccionado y que también les dará lugar a los futbolistas que vienen empujando desde las categorías inferiores. “Vamos a respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas por lesiones para nuestra primera lista. La mayoría va a estar. Vamos a darle espacio a los jóvenes que empujan desde atrás”, explicó.

También evitó sacar conclusiones apresuradas sobre los delanteros y remarcó que primero deberá observarlos: “Esto es trabajo, es un proceso. El primer día va a ser el lunes, en Saúl. Vamos a seguirlos a todos, vamos a observarlos. Y los partidos nos van a dar una plataforma de dónde estamos parados”.

La construcción de una identidad será otro de los ejes de su ciclo. Consultado por la posibilidad de elegir entre Quito y Guayaquil como sede, el técnico respondió: “Lo importante es identificarse con la selección, no solo con la región de un país. Habrá tiempo para resolver eso”. Su prioridad estará puesta en generar una conexión alrededor de La Tri y trasladar esa idea al campo de juego.

Gallardo cerró su presentación con una definición que sintetizó sus objetivos para esta nueva etapa. “Los desafíos son los más altos. Los que me gustan, los que me identifican. El espíritu, talento, disciplina, trabajo. Vamos a intentar competir para ganar. Así lo voy a hacer sentir”, afirmó. Y profundizó sobre la identidad que buscará construir: “Si no hay ideas, no hay nada, si no hay estilo, no hay nada. Acá hay mucho talento, para seguir acompañando, para seguir potenciando. Hay que convencerse de que se puede crecer. Hay materia prima, es cuestión de trabajo”.