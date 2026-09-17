Messi y un tenso cruce con el jefe de la MLS durante los festejos de Inter Miami: "Conmigo no"

El capitán argentino tuvo un inquieto intercambio con Don Garber tras la consagración ante Cruz Azul y una frase captada por las cámaras generó repercusión.
La celebración de Inter Miami en la consagración de la Copa de Campeones tuvo un momento inesperado cuando Lionel Messi se acercó a Don Garber, comisionado de la Major League Soccer para dejarle las cosas claras. El argentino intercambió unas palabras con el dirigente y las cámaras registraron una frase contundente: “Conmigo no”.
El episodio ocurrió durante los festejos posteriores al triunfo 2-0 frente a Cruz Azul. Messi se mostró serio mientras hablaba con el máximo responsable de la liga estadounidense. No trascendió qué motivó el reclamo ni a qué situación puntual hacía referencia, aunque el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales.
El vínculo entre el rosarino y la MLS ya tuvo algunos capítulos de tensión. El año pasado, Garber sostuvo la decisión de suspenderlo por un partido por no participar del Juego de las Estrellas, pese a que el encuentro interfería con la planificación del futbolista para continuar representando a la Selección Argentina.
En aquella oportunidad, el dirigente explicó que la liga debía mantener el mismo criterio con todos sus jugadores. Desde entonces, también hubo cuestionamientos alrededor de determinados arbitrajes y sanciones que involucraron al conjunto de Florida, en un contexto donde las decisiones de los jueces suelen generar debate.
La bronca de Messi también quedó expuesta durante el partido ante Cruz Azul. Después de algunas decisiones arbitrales, el capitán descargó su enojo y lanzó: "Es una vergüenza... Son horribles... horribles son", en un momento de fuerte tensión con la terna.
Más allá de esa situación, la noche había sido especial para el argentino. Marcó de cabeza el 1-0 y llegó a los 100 goles con Inter Miami, mientras que luego ejecutó el córner que Casemiro convirtió en el 2-0 definitivo para sellar la consagración.
El nuevo trofeo se suma a una etapa repleta de títulos desde su llegada a Estados Unidos. El equipo de Florida ya había conquistado la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025, además de la reciente Campeones Cup.
Sin embargo, después del festejo, la imagen que quedó en primer plano fue otra: Messi cara a cara con Garber y una frase que quedó registrada por las cámaras. “Conmigo no”, dijo el capitán, en un intercambio cuyo motivo concreto todavía no fue aclarado públicamente.
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