Messi y un tenso cruce con el jefe de la MLS durante los festejos de Inter Miami: "Conmigo no"

La bronca de Messi también quedó expuesta durante el partido ante Cruz Azul. Después de algunas decisiones arbitrales, el capitán descargó su enojo y lanzó: "Es una vergüenza... Son horribles... horribles son", en un momento de fuerte tensión con la terna.

Más allá de esa situación, la noche había sido especial para el argentino. Marcó de cabeza el 1-0 y llegó a los 100 goles con Inter Miami, mientras que luego ejecutó el córner que Casemiro convirtió en el 2-0 definitivo para sellar la consagración.

Leo agigantó su récord como el futbolista más ganador: son 48 trofeos.

El nuevo trofeo se suma a una etapa repleta de títulos desde su llegada a Estados Unidos. El equipo de Florida ya había conquistado la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025, además de la reciente Campeones Cup.

Sin embargo, después del festejo, la imagen que quedó en primer plano fue otra: Messi cara a cara con Garber y una frase que quedó registrada por las cámaras. “Conmigo no”, dijo el capitán, en un intercambio cuyo motivo concreto todavía no fue aclarado públicamente.