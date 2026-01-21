Boca avanza por Ángel Romero y confía en cerrar a su primer refuerzo

Romero fue ofrecido a Boca y desde ese momento las negociaciones tomaron velocidad, quedó libre tras finalizar su contrato con Corinthians, el atacante aparece como una oportunidad de mercado que encaja en la necesidad urgente de reforzar el ataque, un sector golpeado por las lesiones y con pocas variantes disponibles para el inicio del Torneo Apertura.

El paso reciente del paraguayo por el fútbol brasileño estuvo marcado por la irregularidad, si bien fue ídolo en Corinthians, la crisis económica del club y su elevado contrato influyeron en la decisión de no renovarle el vínculo. En la última temporada alternó titularidad y suplencia y cerró el año con cinco goles, números que no reflejan su trayectoria, pero que no le impidieron seguir en la órbita de la selección paraguaya de cara al Mundial 2026.

En Boca confían en su jerarquía y experiencia, un concepto que Juan Román Riquelme ya había destacado en el pasado, cuando lo definió como “un grandísimo jugador”. Hermano de Óscar Romero, quien ya tuvo su ciclo en el club, Ángel aparece bien posicionado para ponerse la azul y oro y convertirse en el primer refuerzo de un Boca que empieza a moverse con decisión en el mercado.