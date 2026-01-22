Boca va por Kevin Serna, jugador de Fluminense

La dirigencia del xeneize avanza rapidamente por el delantero del Flu, por otro lado tambien siguen negociando por Ángel Romero con la idea de poder reforzarse de manera defensiva.

La primera oferta se realizo el dia de ayer, si bien las cifras son inferiores a las pretensiones del futbolista y de su club, se espera que las negociaciones se intensifiquen en las próximas horas.

Serna llega avalado por un rendimiento sostenido en el fútbol brasileño. En la última temporada sumó 67 partidos oficiales, con 13 goles y 8 asistencias, números que lo consolidaron como una pieza habitual en Fluminense.

ivel internacional. Sumó dos presentaciones con la Selección de Colombia que conduce Néstor Lorenzo, un antecedente que respalda su trayectoria. Llegó a Fluminense en julio de 2024, poco tiempo después de la final de la Copa Libertadores frente a Boca.

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, su cotización se ubica en torno a los cinco millones de dólares. Tiene vínculo contractual con el club brasileño hasta fines de 2027, un factor clave a tener en cuenta en cualquier negociación.

En caso de que se concrete la llegada de Romero una operación que aparece como la más encaminada, Boca necesitará liberar un cupo de extranjero para poder avanzar por Serna. En ese contexto, la dirigencia xeneize elevará una consulta a la AFA por la situación de Marcelo Saracchi, actualmente a préstamo en el Celtic de Escocia, aunque sigue computando como extranjero.

Como opción alternativa, en Boca también evalúan la posibilidad de que el chileno Williams Alarcón obtenga la ciudadanía argentina y deje de ocupar una de las plazas destinadas a futbolistas extranjeros.

Por ultimo el conjunto de la Rivera hizo una oferta a San Lorenzo por Alexis Cuello por 3 millones de dolares por el 60% del pase que le pertenece al Cuervo.