Las cuatro nuevas reglas que impulsa la IFAB para reducir las interrupciones en el fútbol

Uno de los ejes centrales pasa por la lucha contra la pérdida de tiempo, se ratificó el límite de ocho segundos para que los arqueros liberen la pelota y se avanzó en la aplicación del mismo criterio para saques de banda y de meta. Además, se propuso establecer un máximo de diez segundos para que los jugadores sustituidos abandonen el campo y obligar a quienes reciban atención médica a permanecer fuera del juego durante un lapso aún por definir, con la intención de desalentar simulaciones y cortes reiterados.

También habrá ajustes puntuales en el uso del VAR, que seguirá limitado a jugadas que cambian el partido, como goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad. Sin embargo, la IFAB avaló extensiones específicas que no afecten el ritmo, como la posibilidad de revisar rojas surgidas de segundas amarillas incorrectas, sanciones aplicadas al equipo equivocado y córners mal concedidos, siempre que la intervención sea inmediata.

Por último, el organismo decidió continuar con las pruebas de la llamada “Ley Wenger” sobre el fuera de juego, aunque sin consenso para su aplicación obligatoria en el corto plazo. La propuesta, que plantea sancionar offside solo cuando el atacante esté completamente adelantado, seguirá en fase experimental mientras persiste el debate. Las decisiones finales se votarán el 28 de febrero de 2026, cuando la IFAB defina qué cambios se incorporarán al reglamento mundial de cara a la temporada 2026/27.