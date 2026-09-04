El video inédito de Messi haciendo jueguitos durante una concentración del Mundial 2010

El ex jugador Jonás Gutiérrez compartió un video de dos minutos y medio grabado durante la concentración de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Jonás Gutiérrez compartió un video inédito de Lionel Messi durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, en una escena distendida junto a Maximiliano Rodríguez y Martín Demichelis. La filmación muestra al rosarino haciendo jueguitos con la Jabulani, la pelota que fue duramente cuestionada durante aquella Copa del Mundo.
El material, registrado hace 16 años, fue publicado por Gutiérrez días después de que Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina y rápidamente se volvió viral. En la grabación, el exjugador de Newcastle destaca la facilidad con la que el capitán controla el balón y asegura durante la escena: “No se le cae”.
“Un video que nunca había compartido”, escribió Gutiérrez al publicar las imágenes. Luego explicó: “La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”.
Durante la filmación también se escucha a Gutiérrez interactuar con sus compañeros. “Buenísimo Fiera, pero es el turno de Lio”, le dice a Maximiliano Rodríguez después de que se le cayera la pelota. Mientras Messi continúa con los malabares, el ídolo de Newell’s comenta: "ah pero descalzo es otra cosa, yo tambien".
La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales y recibió más de 110 mil me gusta, más de 16 mil réplicas y más de 400 mil reproducciones en las primeras horas. Entre los comentarios apareció Sergio "Kun" Agüero, quien también integró aquel plantel mundialista y comentó: “Tiene un imán en los pies”.
La escena tiene además como protagonista a la Jabulani, utilizada durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y cuestionada por numerosos jugadores y arqueros debido a su comportamiento en el aire. En aquella Copa del Mundo el seleccionado que tenía a nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona como director técnico, quedó eliminado en cuartos de final frente a Alemania, luego de pasar la fase de grupos como primera de grupo con 9 puntos y vencer a México en octavos de final.
Gutiérrez explicó que decidió mantenerse detrás de la cámara durante aquel momento para no quitarle protagonismo a Messi. “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, escribió. Luego agregó en los comentarios: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor xq no quería opacarlo”.
El exjugador también había dedicado un mensaje a Messi el día que el capitán anunció su retiro de la Selección Argentina. “Creo que es el abrazo y el beso que quisieran darte todos los argentinos y el mundo. Gracias, Messi. Increíble lo que lograste y el legado que dejas en la selección y a nivel mundial, un placer haber compartido un mundial con vos”, escribió Gutiérrez, quien compartió con el rosarino aquella experiencia mundialista.
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