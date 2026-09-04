El video inédito de Messi haciendo jueguitos durante una concentración del Mundial 2010

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales y recibió más de 110 mil me gusta, más de 16 mil réplicas y más de 400 mil reproducciones en las primeras horas. Entre los comentarios apareció Sergio "Kun" Agüero, quien también integró aquel plantel mundialista y comentó: “Tiene un imán en los pies”.

La escena tiene además como protagonista a la Jabulani, utilizada durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y cuestionada por numerosos jugadores y arqueros debido a su comportamiento en el aire. En aquella Copa del Mundo el seleccionado que tenía a nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona como director técnico, quedó eliminado en cuartos de final frente a Alemania, luego de pasar la fase de grupos como primera de grupo con 9 puntos y vencer a México en octavos de final.

Gutiérrez explicó que decidió mantenerse detrás de la cámara durante aquel momento para no quitarle protagonismo a Messi. “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, escribió. Luego agregó en los comentarios: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor xq no quería opacarlo”.

El exjugador también había dedicado un mensaje a Messi el día que el capitán anunció su retiro de la Selección Argentina. “Creo que es el abrazo y el beso que quisieran darte todos los argentinos y el mundo. Gracias, Messi. Increíble lo que lograste y el legado que dejas en la selección y a nivel mundial, un placer haber compartido un mundial con vos”, escribió Gutiérrez, quien compartió con el rosarino aquella experiencia mundialista.